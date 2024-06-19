У Києві зменшилася кількість кримінальних правопорушень, але стало більше випадків електронного шахрайства
Київ • УНН
За даними КМВА, з початку року в Києві зменшилася загальна кількість кримінальних правопорушень та тяжких злочинів, але зросла кількість електронних шахрайств через Інтернет та телефонію.
З початку року зменшилася загальна кількість кримінальних правопорушень, особливо - тяжких злочинів, але побільшало шахрайств з використанням електронної комунікації. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, пише УНН.
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У КМВА розповіли, що забезпечення стабільної і повноцінної життєдіяльності Києва та захист мешканців столиці стали головними завданнями в умовах війни.
Для вирішення цих питань Київська міська військова адміністрація консолідує зусилля усіх силових структур. Разом із Службою Безпеки України, Національною поліцією, патрульною поліцією, Нацгвардією, військовими систематично розробляються та відпрацьовуються заходи щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури
Зазначається, що особлива увага приділена паливно-енергетичному сектору та реалізації фізичного захисту енергетичних об’єктів.
Окремим питанням виділено безпеку киян. Підкреслюється, що криміногенна ситуація в місті контрольована.
Силовики вживають потрібні заходи для запобігання несанкціонованого обігу зброї, боєприпасів, вибухівки та унеможливленню дестабілізації в суспільстві. З початку цього року спостерігається зменшення загальної кількості кримінальних правопорушень, особливо - тяжких злочинів, пограбувань, зґвалтувань, крадіжок, ДТП з тяжкими наслідками, розбійних нападів тощо. Натомість побільшало шахрайств з використанням електронної комунікації – через інтернет та телефонію
Нагадаємо
Для посилення цивільної безпеки Україна розробляє єдину платформу відеоспостереження відеоспостереження, в яку вже інтегровано понад 8 тис. камер, а всього планується інтегрувати понад 50 тис. камер.
"Противник посилює дестабілізаційні зусилля": ГУР застерегло перед новим витком ворожих ІПСО10.05.24, 12:59 • 34681 перегляд