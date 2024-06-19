У Києві зменшилася кількість кримінальних правопорушень, але стало більше випадків електронного шахрайства

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5792 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 66224 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 153189 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 149112 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 124086 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133381 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85323 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93246 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98855 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89712 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
55%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 22245 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45533 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18634 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24614 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13107 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 149114 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222527 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372286 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308275 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416431 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1804 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13117 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31400 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28236 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 124087 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Києві зменшилася кількість кримінальних правопорушень, але стало більше випадків електронного шахрайства

Київ • УНН

 • 20385 перегляди

За даними КМВА, з початку року в Києві зменшилася загальна кількість кримінальних правопорушень та тяжких злочинів, але зросла кількість електронних шахрайств через Інтернет та телефонію.

У Києві зменшилася кількість кримінальних правопорушень, але стало більше випадків електронного шахрайства

З початку року зменшилася загальна кількість кримінальних правопорушень, особливо - тяжких злочинів, але побільшало шахрайств  з використанням електронної комунікації. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, пише УНН.

Деталі

У КМВА розповіли, що забезпечення стабільної і повноцінної життєдіяльності Києва та захист мешканців столиці стали головними завданнями в умовах війни.

Для вирішення цих питань Київська міська військова адміністрація консолідує зусилля усіх силових структур. Разом із Службою Безпеки України, Національною поліцією, патрульною поліцією, Нацгвардією, військовими систематично розробляються та відпрацьовуються заходи щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особлива увага приділена паливно-енергетичному сектору та реалізації фізичного захисту енергетичних об’єктів.

Окремим питанням виділено безпеку киян. Підкреслюється, що криміногенна ситуація в місті контрольована.

Силовики вживають потрібні заходи для запобігання несанкціонованого обігу зброї, боєприпасів, вибухівки та унеможливленню дестабілізації в суспільстві. З початку цього року спостерігається зменшення загальної кількості кримінальних правопорушень, особливо - тяжких злочинів, пограбувань, зґвалтувань, крадіжок, ДТП з тяжкими наслідками, розбійних нападів тощо. Натомість побільшало шахрайств  з використанням електронної комунікації – через інтернет та телефонію

- зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо

Для посилення цивільної безпеки Україна розробляє єдину платформу відеоспостереження відеоспостереження, в яку вже інтегровано понад 8 тис. камер, а всього планується інтегрувати понад 50 тис. камер.

"Противник посилює дестабілізаційні зусилля": ГУР застерегло перед новим витком ворожих ІПСО10.05.24, 12:59 • 34681 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

КиївКримінал та НП
Національна гвардія України
Служба безпеки України
Київ
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46