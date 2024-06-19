С начала года уменьшилось общее количество уголовных правонарушений, особенно - тяжких преступлений, но увеличилось мошенничеств с использованием электронной коммуникации. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, пишет УНН.

Детали

В КГВА рассказали, что обеспечение стабильной и полноценной жизнедеятельности Киева и защита жителей столицы стали главными задачами в условиях войны.

Для решения этих вопросов Киевская городская военная администрация консолидирует усилия всех силовых структур. Вместе со Службой безопасности Украины, Национальной полицией, патрульной полицией, Нацгвардией, военными систематически разрабатываются и отрабатываются меры по защите объектов критической инфраструктуры - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделено топливно-энергетическому сектору и реализации физической защиты энергетических объектов.

Отдельным вопросом выделена безопасность киевлян. Подчеркивается, что криминогенная ситуация в городе контролируемая.

Силовики принимают необходимые меры для предотвращения несанкционированного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатки и предотвращения дестабилизации в обществе. С начала этого года наблюдается уменьшение общего количества уголовных правонарушений, особенно - тяжких преступлений, ограблений, изнасилований, краж, ДТП с тяжелыми последствиями, разбойных нападений и тому подобное. Зато увеличилось количество мошенничеств с использованием электронной коммуникации - через интернет и телефонию - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Напомним

Для усиления гражданской безопасности Украина разрабатывает единую платформу видеонаблюдения видеонаблюдения, в которую уже интегрировано более 8 тыс. камер, а всего планируется интегрировать более 50 тыс. камер.

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