У Києві затримали чиновника Укрзалізниці, який вимагав хабарі з підприємців
Київ • УНН
У Києві затримано посадовця "Укрзалізниці", який вимагав 10 мільйонів гривень хабара від будівельної компанії за угоду з оренди землі.
Служба безпеки та Національна поліція за сприяння керівництва Укрзалізниці викрили на корупції заступника начальника служби колії регіональної філії АТ "Укрзалізниця" у Києві. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
За матеріалами справи, посадовець вимагав 10 млн грн хабаря від керівника столичної будівельної компанії. За цю суму чиновник "гарантував" безперешкодно передати підряднику у довгострокову оренду 6 га землі, яка перебуває на балансі держпідприємства,
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Зазначається, що він також обіцяв "пришвидшену" процедуру щодо укладання відповідних договорів на рівні Укрзалізниці та Київської міської держадміністрації. У разі відмови платити хабар посадовець погрожував штучними перешкодами під час оформлення технічних паспортів та дозвільних документів на оренду землі.
Правоохоронці затримали фігуранта "на гарячому" під час передачі йому першої частини неправомірної вигоди.
На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі посадовець перебуває під вартою.
Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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