В Киеве задержали чиновника Укрзализныци, который требовал взятки с предпринимателей

Служба безопасности и Национальная полиция при содействии руководства Укрзализныци разоблачили на коррупции заместителя начальника службы пути регионального филиала АО "Укрзализныця" в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По материалам дела, чиновник требовал 10 млн грн взятки от руководителя столичной строительной компании. За эту сумму чиновник "гарантировал" беспрепятственно передать подрядчику в долгосрочную аренду 6 га земли, которая находится на балансе госпредприятия, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что он также обещал "ускоренную" процедуру по заключению соответствующих договоров на уровне Укрзализныци и Киевской городской госадминистрации. В случае отказа платить взятку чиновник угрожал искусственными препятствиями при оформлении технических паспортов и разрешительных документов на аренду земли.

Правоохранители задержали фигуранта "на горячем" во время передачи ему первой части неправомерной выгоды.

На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Сейчас чиновник находится под стражей.

Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним

Правоохранители задержали директора Государственного предприятия "Администрация речных портов" во время получения взятки в размере 8500 долларов США за заключение договора, связанного с эксплуатацией гидротехнических сооружений в Киевской области.