У Кучми анонсували відеоконференцію ТКГ щодо обміну на 23 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Відеоконференція тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі для обговорення питання обміну утримуваних осіб призначена на понеділок, 23 грудня. Про це повідомила прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook, передає УНН.
"На продовження роботи зі звільнення осіб, які утримуються в ОРДЛО, відеоконференцію Тристоронньої контактної групи призначено на понеділок, 23 грудня 2019 року", - повідомила Оліфер.
Напередодні Кучма виступив за скайп-конференцію ТКГ для обговорення питання обміну у п'ятницю, 21 грудня.
За підсумками засідання ТКГ 18 грудня Кучма повідомив, що серед усіх проблем ситуації на Донбасі на першому місці були питання безпеки і проблема звільнення незаконно затриманих осіб, однак, "не вдалося досягти того, чого хотілося".
Додамо, представник ОБСЄ в ТКГ заявив, що сторонам потрібно зробити ще деякі кроки перед обміном.