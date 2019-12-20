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У Кучми анонсували відеоконференцію ТКГ щодо обміну на 23 грудня

У Кучми анонсували відеоконференцію ТКГ щодо обміну на 23 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Відеоконференція тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі для обговорення питання обміну утримуваних осіб призначена на понеділок, 23 грудня. Про це повідомила прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook, передає УНН.

"На продовження роботи зі звільнення осіб, які утримуються в ОРДЛО, відеоконференцію Тристоронньої контактної групи призначено на понеділок, 23 грудня 2019 року", - повідомила Оліфер.

Напередодні Кучма виступив за скайп-конференцію ТКГ для обговорення питання обміну у п'ятницю, 21 грудня.

За підсумками засідання ТКГ 18 грудня Кучма повідомив, що серед усіх проблем ситуації на Донбасі на першому місці були питання безпеки і проблема звільнення незаконно затриманих осіб, однак, "не вдалося досягти того, чого хотілося".

Додамо, представник ОБСЄ в ТКГ заявив, що сторонам потрібно зробити ще деякі кроки перед обміном.

Українські Національні Новини

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