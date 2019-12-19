Кучма виступив за скайп-конференцію ТКГ завтра для обговорення питання обміну
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Представник України у тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма виступив за проведення завтра скайп-конференції ТКГ з питання обміну утримуваними, аби зробити все, щоб до Нового року звільнити людей. Такий коментар Леоніда Кучми стосовно перебігу перемовин щодо звільнення утримуваних осіб оприлюднила його прессекретар Дарка Оліфер у Facebook, передає УНН.
"Напередодні була дуже тривала зустріч. Нам би хотілось мати результати набагато кращі, ніж маємо. Але, з урахуванням зустрічі лідерів Франції, Німеччини, РФ і Президента Зеленського в Парижі, серед усіх проблем ситуації на Донбасі вчора на першому місці для нас були питання безпеки і проблема звільнення незаконно затриманих осіб. Нам не вдалося досягти того, чого хотілося", - повідомив Кучма, якого цитує Оліфер.
Він заявив, що не буде вдаватись в подробиці і "не хоче кидати на когось звинувачення - переговорний процес триває".
"Ми сьогодні зустрілись у Президента, поговорили про результати, щойно я переговорив і з Гризловим. Треба все-таки спробувати завтра, не відкладаючи, провести скайп-конференцію з цього питання. Зробити все, щоб до Нового року звільнити людей, хоча б якусь частину. Вдасться чи не вдасться - невідомо. Але Президент ставить це питання на першому місці, в нього колосальне бажання добитися результату. І вся наша група докладе всіх зусиль, щоб люди зустрічали Новий рік вдома", - зазначив Кучма.
Нагадаємо, представник ОБСЄ в ТКГ заявив, що сторонам потрібно зробити ще деякі кроки перед обміном.