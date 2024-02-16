У Кропивницькому пролунав вибух - ЗМІ
Київ • УНН
Повідомлялося про вибух у Кропивницькому і, згідно з попередженнями військово-повітряних сил, ракети рухалися в напрямку Кременчука, Полтави та Кропивницького.
У Кропивницькому пролунав вибух, передає УНН із посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, також звук вибуху було чутно в Полтавському районі.
Згодом стало віломо, що у Кременчуцькому та Миргородському районах на Полтавщині чули звуки вибухів.
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Як повідомили у Повітряних силах, ворожі ракети рухаються на Кременчук, Полтаву та Кропивницький.
Додамо, що в низці областей України оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу балістики.