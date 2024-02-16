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В Кропивницком прогремел взрыв - СМИ

В Кропивницком прогремел взрыв - СМИ

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 13:11  •  10263 просмотра

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Сообщалось о взрыве в Кропивницком и, согласно предупреждениям военно-воздушных сил, ракеты двигались в направлении Кременчуга, Полтавы и Кропивницкого.

В Кропивницком прогремел взрыв, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

По данным СМИ, также звук взрыва был слышен в Полтавском районе.

Впоследствии стало известно, что в Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области слышали звуки взрывов. 

Ранее

Как сообщили в Воздушных силах, вражеские ракеты движутся на Кременчуг, Полтаву и Кропивницкий.

Добавим, что в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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