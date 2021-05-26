У Кривому Розі 17-річний хлопець підпалив свою вагітну співмешканку

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“Під час конфлікту 17-річний хлопець облив легкозаймистою речовиною свою 21-річну співмешканку та підпалив, після чого втік з місця події. Дівчина з тілесними ушкодженнями була доставлена до лікарні”, — йдеться у повідомленні.

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Для розшуку чоловіка був залучений особовий склад кримінальної поліції та додаткові патрулі, перекриті вокзали та автовокзали. Проведеними оперативними заходами співробітники Криворізького районного управління поліції затримали чоловіка. За місцем його мешкання проведений обшук, в ході якого вилучена зброя.

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За даним фактом слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацію, передбаченою ст. 15, ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Усі обставини трагедії встановлюють поліцейські.