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The Guardian

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У Кривому Розі 17-річний хлопець підпалив свою вагітну співмешканку

Київ • УНН

 • 18027 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. У Кривому Розі 17-річний хлопець облив бензином і підпалив свою вагітну кохану, яка віком 21 рік. Наразі вона перебуває на 17-му тижні вагітності. Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.

У Кривому Розі 17-річний хлопець підпалив свою вагітну співмешканку

Цитата

“Під час конфлікту 17-річний хлопець облив легкозаймистою речовиною свою 21-річну співмешканку та підпалив, після чого втік з місця події. Дівчина з тілесними ушкодженнями була доставлена до лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Для розшуку чоловіка був залучений особовий склад кримінальної поліції та додаткові патрулі, перекриті вокзали та автовокзали. Проведеними оперативними заходами співробітники Криворізького районного управління поліції затримали чоловіка. За місцем його мешкання проведений обшук, в ході якого вилучена зброя.

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За даним фактом слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацію, передбаченою ст. 15, ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Усі обставини трагедії встановлюють поліцейські.

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