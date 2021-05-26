В Кривом Роге 17-летний парень поджег свою беременную сожительницу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Кривом Роге 17-летний парень облил бензином и поджег свою беременную сожительницу, которой 21 год. Сейчас она находится на 17-й неделе беременности. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.
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“Во время конфликта 17-летний парень облил легковоспламеняющимся веществом свою 21-летнюю сожительницу и поджег, после чего скрылся с места происшествия. Девушка с телесными повреждениями был доставлена в больницу”, — говорится в сообщении.
Детали
Для розыска мужчины был привлечен личный состав криминальной полиции и дополнительные патрули, перекрыты вокзалы и автовокзалы. Проведенными оперативными мероприятиями сотрудники Криворожского районного управления полиции задержали мужчину. По месту его проживания проведен обыск, в ходе которого изъято оружие.
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По данному факту следственным решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ст. 15, ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.