Підпалив квартиру з дружиною та дітьми: суд відпустив ексдепутата Київради під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Голосіївський районний суд Києва відпустив під цілодобовий домашній арешт ексдепутата Київради Віталія Даниленка, якого підозрюють у підпалі квартири з дружиною та чотирма дітьми. Про це журналісту УНН повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.
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“Голосіївський районний суд міста Києва відправив підозрюваного під цілодобовий домашній арешт”, — повідомила Максимець.
За її словами, прокуратура готує апеляційну скаргу на рішення суду, оскільки просила взяти його під варту.
Що було раніше
Прокуратура наполягала на застосуванні до ексдепутата Даниленка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Так, у Києві ексдепутат Даниленко намагався спалити квартиру з дружиною та чотирма дітьми, йому повідомили про підозру.
Даниленко пояснив, що вчинив такі дії, “бо вважає, що дружина йому зраджує”.