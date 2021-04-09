Підпалив квартиру з дружиною та дітьми: суд відпустив ексдепутата Київради під домашній арешт

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“Голосіївський районний суд міста Києва відправив підозрюваного під цілодобовий домашній арешт”, — повідомила Максимець.

За її словами, прокуратура готує апеляційну скаргу на рішення суду, оскільки просила взяти його під варту.

Що було раніше

Прокуратура наполягала на застосуванні до ексдепутата Даниленка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Так, у Києві ексдепутат Даниленко намагався спалити квартиру з дружиною та чотирма дітьми, йому повідомили про підозру.

Даниленко пояснив, що вчинив такі дії, “бо вважає, що дружина йому зраджує”.