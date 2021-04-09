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Поджег квартиру с женой и детьми: суд отпустил экс-депутата Киевсовета под домашний арест

Поджег квартиру с женой и детьми: суд отпустил экс-депутата Киевсовета под домашний арест

Киев  •  УНН

 • 17730 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Голосеевский районный суд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест экс-депутата Киевсовета Виталия Даниленко, которого подозревают в поджоге квартиры с женой и четырьмя детьми. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Цитата

“Голосеевский районный суд Киева отправил подозреваемого под круглосуточный домашний арест”, — сообщила Максимец.

По ее словам, прокуратура готовит апелляционную жалобу на решение суда, поскольку просила взять его под стражу.

Что было раньше

Прокуратура настаивала на применении к экс-депутату Даниленко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Так, в Киеве ексдепутат Даниленко пытался сжечь квартиру с женой и четырьмя детьми, ему сообщили о подозрении.

Даниленко объяснил, что совершил такие действия, “так как считает, что жена ему изменяет”.

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