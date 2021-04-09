Поджег квартиру с женой и детьми: суд отпустил экс-депутата Киевсовета под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Голосеевский районный суд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест экс-депутата Киевсовета Виталия Даниленко, которого подозревают в поджоге квартиры с женой и четырьмя детьми. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
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“Голосеевский районный суд Киева отправил подозреваемого под круглосуточный домашний арест”, — сообщила Максимец.
По ее словам, прокуратура готовит апелляционную жалобу на решение суда, поскольку просила взять его под стражу.
Что было раньше
Прокуратура настаивала на применении к экс-депутату Даниленко меры пресечения в виде содержания под стражей.
Так, в Киеве ексдепутат Даниленко пытался сжечь квартиру с женой и четырьмя детьми, ему сообщили о подозрении.
Даниленко объяснил, что совершил такие действия, “так как считает, что жена ему изменяет”.