У Києві обмежили рух пішохідним мостом через Броварський проспект

“На пішохідному мосту через проспект Броварський частково обмежено рух пішоходів до 1 жовтня… Тут розпочався середній ремонт. У рамках робіт оновлять конструкції споруди”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що рух пішоходів буде частково обмежений під час ремонтних робіт, а під час монтажних робіт можливе повне перекриття руху мостом.

Нагадаємо, у столиці затримали чоловіка, який розтрощив пункт в'їзду на Труханів острів.