У Києві обмежили рух пішохідним мостом через Броварський проспект
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. На пішохідному мосту через Броварський проспект частково обмежили рух пішоходів до 1 жовтня через ремонтні роботи. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“На пішохідному мосту через проспект Броварський частково обмежено рух пішоходів до 1 жовтня… Тут розпочався середній ремонт. У рамках робіт оновлять конструкції споруди”, - вказано у повідомленні.
Зазначається, що рух пішоходів буде частково обмежений під час ремонтних робіт, а під час монтажних робіт можливе повне перекриття руху мостом.
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