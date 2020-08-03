В Киеве ограничили движение по пешеходному мосту через Броварской проспект
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На пешеходном мосту через Броварской проспект частично ограничили движение пешеходов до 1 октября из-за ремонтных работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"На пешеходном мосту через проспект Броварской частично ограничено движение пешеходов до 1 октября... Здесь начался средний ремонт. В рамках работ обновят конструкции сооружения", - указано в сообщении.
Отмечается, что движение пешеходов будет частично ограничено во время ремонтных работ, а во время монтажных работ возможно полное перекрытие движения по мосту.
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