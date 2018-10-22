У Києві через затримку міської електрички пасажири перекривали колію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Сьогодні вранці, пасажири майже на годину перекрили рух столичної міської електрички. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі КП “Київпастранс”.
Як розповіли у прес-службі, о 8:15 було заблоковано рух міської електрички сторонніми особами на станції “Троєщина 2”. Рух потягів, рух було відновлено о 9:05.
Згідно повідомлення у соціальних мережах, пасажири вийшли на залізничні колії через постійне запізнення електрички і недотримання розкладу. У “Київпастранс” пояснили, що сьогодні затримка у русі сталася через поломку одного з потягів.
“Сьогодні вранці один потяг (міської електрички — ред.) був поламаний, і тому він не вийшов у рейс. Тобто, на рейс вийшло менше потягів, і тому нажаль сталась затримка (у русі електрички — ред.)”, — розповіли у “Київпастранс”.
Крім того, у прес-службі назвали ще одну причину затримок руху міської електрички.
“Нажаль інфраструктура належить не нам, а „Укрзалізниці“. Ми вже не раз про це говорили, що наші електрички вимушені пропускати потяги „Укрзалізниці“, і тому вони вибиваються з графіку”, — резюмували “Київпастранс”.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян пояснив, чому Україною курсують переповнені електрички. За його словами, дефіцит вагонів для електричок пояснюється збитковістю цього напряму перевезень.