У Києві через затримку міської електрички пасажири перекривали колію

Як розповіли у прес-службі, о 8:15 було заблоковано рух міської електрички сторонніми особами на станції “Троєщина 2”. Рух потягів, рух було відновлено о 9:05.

Згідно повідомлення у соціальних мережах, пасажири вийшли на залізничні колії через постійне запізнення електрички і недотримання розкладу. У “Київпастранс” пояснили, що сьогодні затримка у русі сталася через поломку одного з потягів.

“Сьогодні вранці один потяг (міської електрички — ред.) був поламаний, і тому він не вийшов у рейс. Тобто, на рейс вийшло менше потягів, і тому нажаль сталась затримка (у русі електрички — ред.)”, — розповіли у “Київпастранс”.

Крім того, у прес-службі назвали ще одну причину затримок руху міської електрички.

“Нажаль інфраструктура належить не нам, а „Укрзалізниці“. Ми вже не раз про це говорили, що наші електрички вимушені пропускати потяги „Укрзалізниці“, і тому вони вибиваються з графіку”, — резюмували “Київпастранс”.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян пояснив, чому Україною курсують переповнені електрички. За його словами, дефіцит вагонів для електричок пояснюється збитковістю цього напряму перевезень.