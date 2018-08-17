Омелян пояснив, чому Україною курсують переповнені електрички
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Дефіцит вагонів для електричок пояснюється збитковістю цього напряму перевезень. Про це заявив під час брифінгу міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
“Єдиний збитковий вид перевезень, який є в „Укрзалізниці“, — це приміські перевезення. Збитковість формується з низки причин. Вартість приміських перевезень регулюється лише за згодою місцевих органів влади, відповідно, вони такої згоди не дають і хочуть тримати ціну найнижчу. Крім того, є дуже багато безбілетників. За підрахунками „Укрзалізниці“, половина людей, які користуються електричками, не платять грошей за проїзд. Третя проблема полягає в тому, що ми не маємо власного виробництва електричок. Вони можуть лише ремонтуватися. А оскільки вони хронічно генерують збиток, то ресурсів для їх ремонту не багато”, — пояснив Омелян.
При цьому, за його словами, вихід із ситуації дуже простий — “Укрзалізниця” зараз зосередила окремий ресурс для ремонту електричок. І ті представники міської влади, які хочуть мати в себе новий склад та достатню кількість вагонів в кожному потязі, повинні почати субсидіювати цей вид перевезень.
“Ті міста, які будуть далі ігнорувати це, отримають рухомий склад, який буде суттєво скорочений, а умови у ньому будуть бажати кращого”, — додав Омелян.
Як повідомляв УНН, суд продовжить у жовтні розгляд скарги на підвищення тарифів на транспорт у Києві.