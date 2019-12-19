У Києві аграрії та Нацкорпус перекрили Хрещатик
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Києві аграрії та Національний корпус перекрили вулицю Хрещатик біля ЦУМу в рамках акцій проти запровадження ринку землі. Про це повідомляє кореспондент УНН з місця події.
Представники Національного корпусу та аграрії перекрили Хрещатик. Вони протестують проти відкритого ринку продажу землі. Вони тримають плакати із надписами: “Ні продажу України”, “Ні продажу української землі”. Також протестуючі тримають прапори Національного корпусу та аграрних об’єднань. Окрім цього, вони співають Гімн України.
Всі автомобілі повертають на вулицю Богдана Хмельницького. Рух автомобілів вулицею Хрещатик повністю змінено. На місці присутні всі правоохоронні органи.
Активісти пообіцяли не йти з місця, поки не будуть виконані їх вимоги — зняття з розгляду законопроекту про відкритий ринок землі.
Нагадаємо, сьогодні, зранку 19 грудня мітингувальники знову зібралися під стінами Верховної Ради.
Як раніше повідомляв УНН, 17 грудня під Верховною Радой сталися заворушення в рамках акції проти запровадження ринку землі.