Ситуація під Радою: наразі все спокійно
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Зранку у четвер, 19 грудня, під Верховною Радою України зібралися мітингувальники, поки ситуація залишається спокійною. Про це передає кореспондент УНН із місця події.
Так, під Верховною Радою стоїть паркан, який відокремлює правоохоронців від мітингувальників.
Люди лише збираються, вони тримають прапори аграрних об’єднань, Національного корпусу, шахтарських профспілок. До Верховною Радою широкою колоною прийшли представники Національного корпусу, також біля Ради є люди у шахтарських касках, очевидно представники шахтарських профспілок.
Наразі все спокійно.
Нагадаємо, поліцейські продовжують у посиленому режимі забезпечувати публічну безпеку та порядок під час проведення акцій.
Як повідомлялося раніше в УНН, під час сутичок біля Верховної Ради 17 грудня постраждали 23 правоохоронці.