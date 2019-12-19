Ситуация под Радой: пока все спокойно
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Утром в четверг, 19 декабря, под Верховной Радой Украины собрались митингующие, пока ситуация остается спокойной. Об этом передает корреспондент УНН с места события.
Так, под Верховной Радой стоит забор, отделяющий правоохранителей от митингующих.
Люди только собираются, они держат флаги аграрных объединений, Национального корпуса, шахтерских профсоюзов. К Верховной Радой широкой колонной пришли представители Национального корпуса, также под Радой есть люди в шахтерских касках, очевидно, представители шахтерских профсоюзов.
Сейчас все спокойно.
Напомним, полицейские продолжают в усиленном режиме обеспечивать публичную безопасность и порядок во время проведения акций.
Как сообщалось ранее в УНН, во время столкновений возле Верховной Рады 17 декабря пострадали 23 правоохранителя.