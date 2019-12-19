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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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5 марта, 16:07 • 140043 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Ситуация под Радой: пока все спокойно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Утром в четверг, 19 декабря, под Верховной Радой Украины собрались митингующие, пока ситуация остается спокойной. Об этом передает корреспондент УНН с места события.

Так, под Верховной Радой стоит забор, отделяющий правоохранителей от митингующих.

Люди только собираются, они держат флаги аграрных объединений, Национального корпуса, шахтерских профсоюзов. К Верховной Радой широкой колонной пришли представители Национального корпуса, также под Радой есть люди в шахтерских касках, очевидно, представители шахтерских профсоюзов.

Сейчас все спокойно.

Напомним, полицейские продолжают в усиленном режиме обеспечивать публичную безопасность и порядок во время проведения акций.

Как сообщалось ранее в УНН, во время столкновений возле Верховной Рады 17 декабря пострадали 23 правоохранителя.

Украинские Национальные Новости

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