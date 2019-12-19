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Поліцейські та нацгвардійці посиленно охороняють правопорядок у центрі Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Поліцейські продовжують у посиленому режимі забезпечувати публічну безпеку та порядок під час проведення акцій. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу несуть службу у посиленому режимі під час проведення раніше анонсованих заходів за масової участі громадян, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення акцій.

Відтак, правоохоронці вкотре звертаються до організаторів та учасників заходів з проханням дотримуватися норм чинного законодавства, акції проводити виключно в мирний спосіб, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Нагадаємо, під час сутичок біля Верховної Ради 17 грудня постраждали 23 правоохоронця.

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