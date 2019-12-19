Полицейские и нацгвардейцы усиленно охраняют правопорядок в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Полицейские продолжают в усиленном режиме обеспечивать публичную безопасность и порядок во время проведения акций. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме во время проведения ранее анонсированных мероприятий при массовом участии граждан, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций.
Следовательно, правоохранители в очередной раз обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, акции проводить исключительно мирным путем, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.
Напомним, во время столкновений возле Верховной Рады 17 декабря пострадали 23 правоохранителя.