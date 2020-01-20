У Китаї від невідомого вірусу померли троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Китайська влада повідомила про 139 нових хворих на невідому хворобою легенів, викликану новим різновидом коронавірусу, внаслідок чого померли вже троє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Кількість нових інфікованих збільшилася за два дні, нові випадки були виявлені у містах Ухань, Пекін і Шеньчжень. Загальна кількість підтверджених випадків на даний час перевищує 200.
Новий штам коронавіруса вперше з'явився в Ухані в грудні і вже поширився за кордон - зафіксовані два випадки в Таїланді і один в Японії.
Як повідомляється на сайті муніципального комітету у справах охорони здоров'я, в лікарнях залишаються 170 пацієнтів, 35 з яких перебувають у важкому стані і дев'ять - в критичному. Однак 25 хворих вилікували.
Нагадаємо, на Заході побоюються, що Китай занижує кількість заражених новим вірусом.