В Китае от неизвестного вируса умерли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Китайские власти сообщили о 139 новых больных неизвестную болезнью легких, вызванную новым видом коронавируса, в результате чего погибли уже три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Количество новых инфицированных увеличилось за два дня, новые случаи были выявлены в городах Ухань, Пекин и Шэньчжэнь. Общее количество подтвержденных случаев в настоящее время превышает 200.
Новый штамм коронавируса впервые появился в Ухане в декабре и уже распространился за границу - зафиксированы два случая в Таиланде и один в Японии.
Как сообщается на сайте муниципального комитета по делам здравоохранения, в больницах остаются 170 пациентов, 35 из которых находятся в тяжелом состоянии и девять - в критическом. Однако 25 больных вылечили.
Напомним, на Западе опасаются, что Китай занижает число заразившихся новым вирусом.