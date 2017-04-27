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У Грузії відбудеться кінофестиваль “Україна в фокусі”

Київ • УНН

 • 7641 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. У столиці Грузії Тбілісі відбудеться кінофестиваль “Україна в фокусі”, на якому українські кінематографісти представлять власні кінострічки та проведуть майстер-класи. Про це повідомили у прес-службі Держкіно, передає УНН.

У Грузії відбудеться кінофестиваль “Україна в фокусі”

“З 27 до 30 квітня в Тбілісі (Грузія) відбудеться кінофестиваль "Україна в фокусі", в рамках якого українські кінематографісти представлять свої кінострічки та проведуть серію майстер-класів”, — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що організаторами фестивалю є компанії FXFilms та JSFilms. Захід відбудеться за підтримки Державного агентства України з питань кіно, посольства України в Грузії, Грузинського національного кіноцентру, Одеського міжнародного кінофестивалю, а також компаній SolarMediaEntertainment та ArcadiaMediaHouse.

“Держкіно вже вдруге підтримує проведення фестивалю українського кіно в Грузії, адже подібні заходи є важливими практичними кроками для культурного обміну між нашими країнами. Концепція цього заходу передбачає висвітлення актуального стану сучасного українського кіно, тож грузинський глядач побачить стрічки, які є найновішим кінематографічним надбанням України”, — каже Пилип Іллєнко, Голова Державного агентства України з питань кіно.

Зазначається, що кінофестиваль відкриє мелодрама “Гніздо горлиці” Тараса Ткаченка, показ якої пройде 27 квітня о 20:00. Одразу після показу відбудеться Q&A-сесія з участю самого режисера Тараса Ткаченка, виконавиці головної ролі Римми Зюбіної, а також продюсера Андрія Суярка.

Також повідомляється, що наступного дня, 28 квітня, гості та глядачі кінофестивалю зможуть побачити створену за підтримки Держкіно драму “Моя бабуся Фані Каплан” режисера Олени Дем’яненко.

У Держкіно відзначили, що 29 квітня серію показів продовжать дитячі кінострічки: анімаційний фільм “Микита Кожум’яка” режисера Манука Депояна, а також буде презентовано трейлер фільму “Уроки магії” Лілії Солдатенко. Того ж дня буде показаний альманах короткометражних фільмів-переможців Одеського кінофестивалю: “Віддалік” Катерини Горностай, “Цвях” Філіпа Сотніченка, “Чоловіча робота” Марини Степанської, “В Манчестері йшов дощ” Антоніо Лукіча. Завершить день національних показів фільм #Selfieparty Любомира Левицького.

Також у повідомленні додали, що 30 квітня, в останній день кінофестивалю “Україна в фокусі”, відбудеться показ двох документальних фільмів — “Українські шерифи” Романа Бондарчука і “Рідні” режисера Віталія Манського, а також одного ігрового — “Слуга народу 2” режисера Олексія Кірющенка — успішного комерційного проекту студії “Квартал 95”, що став одним із лідерів прокату в Україні серед фільмів локального виробництва у 2017 році.

Як проінформували у прес-службі, всі покази пройдуть в кінотеатрі “Амірані” (Тбілісі, вул. Костава, 36/1), вхід вільний.

Крім показів, як зазначається, всі охочі також зможуть відвідати серію майстер-класів та зустрічей з українськими кінематографістами в рамках секції “Кіноіндустрія”, які пройдуть протягом дня 28 квітня в RadioCafe (Тбілісі, вул. Долідзе, 2).

Нагадаємо, Україна буде представлена власним павільйоном на професійному майданчику 70-го Каннського міжнародного кінофестивалю.

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