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В Грузии состоится кинофестиваль "Украина в фокусе"

Киев • УНН

 • 7641 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В столице Грузии Тбилиси состоится кинофестиваль "Украина в фокусе", на котором украинские кинематографисты представят собственные фильмы и проведут мастер-классы. Об этом сообщили в пресс-службе Госкино, передает УНН.

В Грузии состоится кинофестиваль "Украина в фокусе"

"С 27 по 30 апреля в Тбилиси (Грузия) состоится кинофестиваль "Украина в фокусе", в рамках которого украинские кинематографисты представят свои фильмы и проведут серию мастер-классов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторами фестиваля являются компании FXFilms и JSFilms. Мероприятие состоится при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, посольства Украины в Грузии, Грузинского национального киноцентра, Одесского международного кинофестиваля, а также компаний SolarMediaEntertainment и ArcadiaMediaHouse.

"Госкино уже второй раз поддерживает проведение фестиваля украинского кино в Грузии, ведь подобные мероприятия важны практическими шагами для культурного обмена между нашими странами. Концепция этого мероприятия предусматривает освещение актуального состояния современного украинского кино, поэтому грузинский зритель увидит ленты, которые являются новейшим кинематографическим достоянием Украины", - говорит Филипп Ильенко, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Отмечается, что кинофестиваль откроет мелодрама "Гнездо горлицы" Тараса Ткаченко, показ которой пройдет 27 апреля в 20:00. Сразу после показа состоится Q & A-сессия с участием самого режиссера Тараса Ткаченко, исполнительницы главной роли Риммы Зюбиной, а также продюсера Андрея Суярко.

Также сообщается, что на следующий день, 28 апреля, гости и зрители кинофестиваля смогут увидеть созданную при поддержке Госкино драму "Моя бабушка Каплан" режиссера Елены Демьяненко.

В Госкино отметили, что 29 апреля серию показов продолжат детские фильмы: анимационный фильм "Никита Кожемяка" режиссера Манука Депояна, а также будет представлен трейлер фильма "Уроки магии" Лилии Солдатенко. В тот же день будет показан альманах короткометражных фильмов-победителей Одесского кинофестиваля: "Поодаль" Екатерины Горностай, "Гвоздь" Филиппа Сотниченко, "Мужская работа" Марины Степанской, "В Манчестере шел дождь" Антонио Лукича. Завершит день национальных показов фильм #Selfieparty Любомира Левицкого.

Также в сообщении добавили, что 30 апреля, в последний день кинофестиваля "Украина в фокусе", состоится показ двух документальных фильмов - "Украинские шерифы" Романа Бондарчука и "Родные" режиссера Виталия Манского, а также одного игрового - "Слуга народа 2" режиссера Алексея Кирющенко - успешного коммерческого проекта студии "Квартал 95", который стал одним из лидеров проката в Украине среди фильмов локального производства в 2017 году.

Как проинформировали в пресс-службе, все показы пройдут в кинотеатре "Амирани" (Тбилиси, ул. Костава, 36/1), вход свободный.

Кроме показов, как отмечается, все желающие также смогут посетить серию мастер-классов и встреч с украинскими кинематографистами в рамках секции "Киноиндустрия", которые пройдут в течение дня 28 апреля в RadioCafe (Тбилиси, ул. Долидзе, 2).

Напомним, Украина будет представлена собственным павильоном на профессиональной площадке 70-го Каннского международного кинофестиваля.

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