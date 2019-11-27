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У двох селищах на Дніпропетровщині відновили теплопостачання і погодинну подачу води

У двох селищах на Дніпропетровщині відновили теплопостачання і погодинну подачу води

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У селищах Гвардійське і Черкаське, що в Дніпропетровській області, відновили теплопостачання і погодинну подачу води. Про це кореспонденту УНН розповів директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації Андрій Коломоєць.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що 9 тисяч жителів селищ Гвардійське та Черкаське залишилися без води і опалення.

"На даний момент котельня працює, опалення є. Був збій по опаленню 3 дні тому, 5 поривів в системі теплопостачання. Не забуваємо, що ця система не комунальна, а Міноборони. І всі ці п'ять поривів були усунені. Котельня та мережі від котельні - це власність Міноборони. І ми там можемо питання контролювати, але прямого втручання робити не можемо. Котельня працює, опалення в будинки подається", - сказав Коломоєць.

Директор департаменту додав, що є проблемне питання з людьми, які постійно зливають з батарей гарячу воду, яку подає котельня на опалення.

"Ми з цим боремося, вчора виїжджала комісія, пройшлися по квартирах. Людей намагаємося напоумити, що вони собі самі роблять гірше цим. З людьми проводимо роботи, щоб припинили злив води, тому що, звичайно, води не вистачить. Там одна котельня споживає половину обсягу, який споживає ці два селища - Гвардійське і Черкаське. У зв'язку з тим, що постійно зливають воду з батарей і постійно потрібно підживлення котельні", - додав Коломоєць.

Також він додав, що було ухвалено рішення, що в наступному році до селищ Гвардійське та Черкаське побудують водовід від міста Новомосковськ, оскільки старий не може забезпечувати стабільне водопостачання.

"Це буде вода з Дніпра - чиста, якісна. І за ціною буде доступніше, ніж зараз. Ми розуміємо, що будівництво займе мінімум півроку", - сказав Коломоєць.

Чиновник також додав, що департамент залучив спеціалізовані технічні організації, які займаються усуненням поривів.

"Ми вже сьогодні добилися того, що в повному обсязі сьогодні наповнений резервуар в Гвардійському, Черкаському, і хоча б погодинно, але вода вже є. Була ситуація, коли тиск впав незначно, це було пов'язано з тим, що вийшов з ладу один з насосів на насосній станції, який качає воду по старому водоводу", - сказав Коломоєць.

Він також повідомив, що сьогодні департамент домовився з харківським заводом - він дасть насос, і до п'ятниці його планують встановити і стабілізувати нормальний тиск.

Нагадаємо, у місті Світловодськ Кіровоградської області в 129 будинках з 246 вже налагоджено теплопостачання.

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