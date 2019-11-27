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В двух посёлках в Днепропетровской области восстановили теплоснабжение и почасовую подачу воды

В двух посёлках в Днепропетровской области восстановили теплоснабжение и почасовую подачу воды

Киев  •  УНН

 • 16917 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В поселках Гвардейское и Черкасское, что в Днепропетровской области, восстановили теплоснабжение и почасовую подачу воды. Об этом корреспонденту УНН рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской областной государственной администрации Андрей Коломоец.

Ранее в СМИ появилась информация, что 9 тысяч жителей поселков Гвардейское и Черкасское остались без воды и отопления.

"На данный момент котельная работает, отопление есть. Был сбой по отоплению 3 дня назад, 5 порывов в системе теплоснабжения. Не забываем, что эта система не коммунальная, а Минобороны. И все эти пять порывов были устранены. Котельная и сети от котельной – это собственность Минобороны. И мы там можем вопрос контролировать, но прямого вмешательства делать не можем. Котельная работает, отопление в дома подается", - сказал Коломоец.

Директор департамента добавил, что есть проблемный вопрос с людьми, которые постоянно сливают с батарей горячую воду, которую подает котельная на отопление. 

"Мы с этим боремся, вчера выезжала комиссия, прошлись по квартирам. Людей пытаемся вразумить, что они себе сами делают хуже этим. С людьми проводим работы, чтобы прекратили слив воды, потому что, конечно, воды не хватит. Там одна котельная потребляет половину объема, который потребляет эти два поселка – Гвардейское и Черкасское. В связи с тем, что постоянно сливают воду с батарей и постоянно нужна подпитка котельной", - добавил Коломоец.

Также он добавил, что было принято решение, что в следующем году к поселкам Гвардейское и Черкасское построят водовод от города Новомосковск, поскольку старый не может обеспечивать стабильное водоснабжение.

"Это будет вода из Днепра – чистая, качественная. И по цене будет доступнее, чем сейчас. Мы понимаем, что строительство займет минимум полгода", - сказал Коломоец.

Чиновник также добавил, что департамент привлек специализированные технические организации, которые занимаются устранением порывов.

"Мы уже сегодня добились того, что в полном объеме сегодня наполнен резервуар в Гвардейском, Черкасском, и хотя бы почасово, но вода уже есть. Была ситуация, когда давление упало незначительно, это было связано с тем, что вышел из строя один из насосов на насосной станции, который качает воду по старому водоводу", - сказал Коломоец.

Он также сообщил, что сегодня департамент договорился с харьковским заводом – он даст насос, и до пятницы его планируют установить и стабилизировать нормальное давление.

Напомним, в городе Светловодск Кировоградской области в 129 домах из 246 уже налажено теплоснабжение.

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