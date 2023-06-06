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У Дніпро потрапило 150 тонн машинного мастила через підрив Каховської ГЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. У Дніпро потрапило 150 тонн машинного мастила через підрив Каховської ГЕС. Також є ризик подальшого витоку мастила. Про це повідомили в Офісі Президента за підсумками екстреного засідання РНБО, проведеного Президентом Володимиром Зеленським, щодо ситуації на Каховській ГЕС, пише УНН.

У Дніпро потрапило 150 тонн машинного мастила через підрив Каховської ГЕС

Цитата

"Членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн", - повідомили в ОП.

Деталі

Як повідомляється, учасники засідання погодили комплекс міжнародних заходів, серед яких – скликання засідання Ради Безпеки ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій, до Міжнародного кримінального суду, оскільки такі дії росіян містять явні ознаки порушення Женевської конвенції.

Членів Ради національної безпеки і оборони також поінформували про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС. "Український персонал станції тримає ситуацію під контролем і має інструменти на випадок будь-якого розвитку подій", - вказали в ОП.

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Через декілька годин вода сягне критичного рівня. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких населених пунктів, у тому числі частково з Херсона. Евакуація вже розпочалася.

Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.

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