В Днепр попало 150 тонн машинного масла из-за подрыва Каховской ГЭС

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"Членов СНБО проинформировали, что в Днепр попало не менее 150 тонн машинного масла, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн", - сообщили в ОП.

Детали

Как сообщается, участники заседания согласовали комплекс международных мер, среди которых – созыв заседания Совета Безопасности ООН, обращение к международным природоохранным организациям, в Международный уголовный суд, поскольку такие действия россиян содержат явные признаки нарушения Женевской конвенции.

Членов Совета национальной безопасности и обороны также проинформировали о текущей ситуации на Запорожской АЭС. "Украинский персонал станции держит ситуацию под контролем и имеет инструменты на случай любого развития событий", - указали в ОП.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.