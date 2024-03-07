У чотирьох населених пунктах Донеччини запроваджено примусову евакуацію дітей - Мінреінтеграції
Київ • УНН
Через безпекову ситуацію у чотирьох населених пунктах Донеччини запроваджено примусову евакуацію дітей. Зазначається, що загалом планується евакуювати 28 дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками.
У чотирьох населених пунктах Донеччини запроваджено примусову евакуацію дітей через безпекову ситуацію у регіоні. Загалом планується евакуювати 28 дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.
"Через безпекову ситуацію у чотирьох населених пунктах Донеччини запроваджено примусову евакуацію дітей. Це питання розглянули на черговому засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом планується евакуювати 28 дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками.
"У більш безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, фінансовою та гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо", - додають в міністерстві.
В міністерстві нагадали, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911, а також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.
Нагадаємо
На Харківщині оголосили про ухвалу рішення про примусову та обов’язкову евакуацію з деяких населених пунктів на Куп’янському напрямку. Мова йде про дітей та батьків 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад.