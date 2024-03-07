В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей - Минреинтеграции
Киев • УНН
Из-за ситуации с безопасностью в четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей. Отмечается, что в целом планируется эвакуировать 28 детей с их родителями или другими законными представителями.
В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей из-за ситуации с безопасностью в регионе. Всего планируется эвакуировать 28 детей с их родителями или другими законными представителями, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.
"Из-за ситуации с безопасностью в четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей. Этот вопрос рассмотрели на очередном заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом планируется эвакуировать 28 детей с их родителями или другими законными представителями.
"В более безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, финансовой и гуманитарной помощью, психологической поддержкой и т.д.", - добавляют в министерстве.
В министерстве напомнили, что эвакуация осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо позвонить на горячую линию Донецкой ОГА по вопросам проведения эвакуации по номеру: 0 800 408 911, а также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.
Напомним
На Харьковщине объявили о принятии решения о принудительной и обязательной эвакуации из некоторых населенных пунктов на Купянском направлении. Речь идет о детях и родителях 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской территориальных громад.
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей - Минреинтеграции
Правительство Германии пока не хочет экспроприировать акции "роснефти" у трех немецких НПЗ
Литва отправила в Украину артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Украине
Цель путина - аннексировать всю Украину - Зеленский
россияне обстреляли Никополь: повреждены частные дома и админздание, без пострадавших
Необходимо полностью заблокировать поставки западных технологий в россию - Генпрокурор
"путину нужен перерыв, как в 2014 году": Зеленский предостерег от идеи "заморозить" войну в Украине
Международная федерация гимнастики допустила к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Украина призывает пересмотреть решение
Швеция официально стала 32-м членом НАТО
Израиль примет участие в Евровидении 2024 с песней "Hurricane"
Популярные
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"
В Киеве станция метро "Днепр" возобновляет работу после закрытия с начала вторжения рф
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники
Публикации
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана
В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей - Минреинтеграции
Из-за ситуации с безопасностью в четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей. Отмечается, что в целом планируется эвакуировать 28 детей с их родителями или другими законными представителями.
Правительство Германии пока не хочет экспроприировать акции "роснефти" у трех немецких НПЗ
Правительство Германии продлило доверительное управление акциями "роснефти" в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах еще на шесть месяцев, чтобы позволить российской компании добровольно продать свои доли вместо того, чтобы их экспроприировать.
Литва отправила в Украину артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Украине
Литва передала Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды в рамках постоянной военной помощи, направленной на поддержку оборонных усилий Украины.
Цель путина - аннексировать всю Украину - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрелы россией гражданского населения свидетельствуют о том, что ее настоящая цель - аннексия всей Украины, а не только отдельных территорий.
россияне обстреляли Никополь: повреждены частные дома и админздание, без пострадавших
Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии и беспилотников-камикадзе, повредив 8 домов, административное здание, хозяйственные постройки, автомобиль и линию электропередач, но никто не пострадал.
Необходимо полностью заблокировать поставки западных технологий в россию - Генпрокурор
Украина и США усилят сотрудничество с целью блокирования поставок западных технологий, используемых для производства российского оружия, и ареста российских активов, связанных с агрессией.
"путину нужен перерыв, как в 2014 году": Зеленский предостерег от идеи "заморозить" войну в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что "замораживание" войны в Украине пойдет только на пользу путину, позволив россии перегруппироваться и подготовиться к большему конфликту, как это произошло после оккупации Крыма в 2014 году.
Международная федерация гимнастики допустила к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Украина призывает пересмотреть решение
Национальный олимпийский комитет Украины обратился с просьбой пересмотреть возможность допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях и Кубке мира по гимнастике, которые поддерживают войну, ссылаясь на доказательства того, что их пророссийская позиция нарушает критерии нейтралитета.
Швеция официально стала 32-м членом НАТО
Швеция официально стала 32-м членом НАТО после того, как сдала на хранение свой документ о вступлении, что ознаменовало конец ее длительной политики внеблоковости в ответ на российское вторжение в Украину.
Израиль примет участие в Евровидении 2024 с песней "Hurricane"
Израиль примет участие в песенном конкурсе Евровидение 2024 года с песней "Hurricane" после отклонения двух предыдущих предложений, которые были признаны слишком политически ангажированными, что позволит стране принять участие в мероприятии в Мальме, Швеция, придерживаясь принципов политического нейтралитета.