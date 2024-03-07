В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей - Минреинтеграции

В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей из-за ситуации с безопасностью в регионе. Всего планируется эвакуировать 28 детей с их родителями или другими законными представителями, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

"Из-за ситуации с безопасностью в четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей. Этот вопрос рассмотрели на очередном заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом планируется эвакуировать 28 детей с их родителями или другими законными представителями.

"В более безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, финансовой и гуманитарной помощью, психологической поддержкой и т.д.", - добавляют в министерстве.

В министерстве напомнили, что эвакуация осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо позвонить на горячую линию Донецкой ОГА по вопросам проведения эвакуации по номеру: 0 800 408 911, а также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Напомним

На Харьковщине объявили о принятии решения о принудительной и обязательной эвакуации из некоторых населенных пунктов на Купянском направлении. Речь идет о детях и родителях 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской территориальных громад.