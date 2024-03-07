ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей - Минреинтеграции

В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей - Минреинтеграции

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 17:07  •  11636 просмотра

Read in English

Из-за ситуации с безопасностью в четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей. Отмечается, что в целом планируется эвакуировать 28 детей с их родителями или другими законными представителями.

В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей из-за ситуации с безопасностью в регионе. Всего планируется эвакуировать 28 детей с их родителями или другими законными представителями, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

"Из-за ситуации с безопасностью в четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей. Этот вопрос рассмотрели на очередном заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом планируется эвакуировать 28 детей с их родителями или другими законными представителями.

"В более безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, финансовой и гуманитарной помощью, психологической поддержкой и т.д.", - добавляют в министерстве.

В министерстве напомнили, что эвакуация осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо позвонить на горячую линию Донецкой ОГА по вопросам проведения эвакуации по номеру: 0 800 408 911, а также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Напомним

На Харьковщине объявили о принятии решения о принудительной и обязательной эвакуации из некоторых населенных пунктов на Купянском направлении. Речь идет о детях и родителях 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской территориальных громад.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
ministerstvo-po-reintegratsii-vremenno-okkupirovannikh-territoriiМинистерство по реинтеграции временно оккупированных территорий
donetskДонецк
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  33882 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  53983 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  62435 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
  •  75518 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  120346 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  134023 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  124819 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  117930 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115663 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
06.03.24  •  109447 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Новости по теме
В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей - Минреинтеграции

В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей - Минреинтеграции

  •  11636 просмотра
Правительство Германии пока не хочет экспроприировать акции "роснефти" у трех немецких НПЗ

Правительство Германии пока не хочет экспроприировать акции "роснефти" у трех немецких НПЗ

  •  10951 просмотра
Литва отправила в Украину артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Украине

Литва отправила в Украину артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Украине

  •  11556 просмотра
Цель путина - аннексировать всю Украину - Зеленский

Цель путина - аннексировать всю Украину - Зеленский

  •  12070 просмотра
россияне обстреляли Никополь: повреждены частные дома и админздание, без пострадавших

россияне обстреляли Никополь: повреждены частные дома и админздание, без пострадавших

  •  12232 просмотра
Необходимо полностью заблокировать поставки западных технологий в россию - Генпрокурор

Необходимо полностью заблокировать поставки западных технологий в россию - Генпрокурор

  •  12133 просмотра
"путину нужен перерыв, как в 2014 году": Зеленский предостерег от идеи "заморозить" войну в Украине

"путину нужен перерыв, как в 2014 году": Зеленский предостерег от идеи "заморозить" войну в Украине

  •  11713 просмотра
Международная федерация гимнастики допустила к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Украина призывает пересмотреть решение

Международная федерация гимнастики допустила к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Украина призывает пересмотреть решение

  •  11057 просмотра
Швеция официально стала 32-м членом НАТО

Швеция официально стала 32-м членом НАТО

  •  9373 просмотра
Израиль примет участие в Евровидении 2024 с песней "Hurricane"

Израиль примет участие в Евровидении 2024 с песней "Hurricane"

  •  9025 просмотра

Популярные

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  103029 просмотра
Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"

Шмыгаль о доступе к замороженным активам рф: "Есть четкий план действий и первые результаты"

  •  31430 просмотра
В Киеве станция метро "Днепр" возобновляет работу после закрытия с начала вторжения рф

В Киеве станция метро "Днепр" возобновляет работу после закрытия с начала вторжения рф

  •  28114 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  112217 просмотра
В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

В Сумской области ночью остановили российскую ДРГ - пограничники

  •  87956 просмотра

Публикации

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  103029 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  112217 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  144248 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  169619 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  174740 просмотра

В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей - Минреинтеграции

Из-за ситуации с безопасностью в четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей. Отмечается, что в целом планируется эвакуировать 28 детей с их родителями или другими законными представителями.

Общество •   •  11636 просмотра
В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей - Минреинтеграции

Правительство Германии пока не хочет экспроприировать акции "роснефти" у трех немецких НПЗ

Правительство Германии продлило доверительное управление акциями "роснефти" в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах еще на шесть месяцев, чтобы позволить российской компании добровольно продать свои доли вместо того, чтобы их экспроприировать.

Экономика •   •  10951 просмотра
Правительство Германии пока не хочет экспроприировать акции "роснефти" у трех немецких НПЗ

Литва отправила в Украину артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Украине

Литва передала Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды в рамках постоянной военной помощи, направленной на поддержку оборонных усилий Украины.

Война •   •  11556 просмотра
Литва отправила в Украину артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Украине

Цель путина - аннексировать всю Украину - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрелы россией гражданского населения свидетельствуют о том, что ее настоящая цель - аннексия всей Украины, а не только отдельных территорий.

Война •   •  12070 просмотра
Цель путина - аннексировать всю Украину - Зеленский

россияне обстреляли Никополь: повреждены частные дома и админздание, без пострадавших

Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии и беспилотников-камикадзе, повредив 8 домов, административное здание, хозяйственные постройки, автомобиль и линию электропередач, но никто не пострадал.

Война •   •  12232 просмотра
россияне обстреляли Никополь: повреждены частные дома и админздание, без пострадавших

Необходимо полностью заблокировать поставки западных технологий в россию - Генпрокурор

Украина и США усилят сотрудничество с целью блокирования поставок западных технологий, используемых для производства российского оружия, и ареста российских активов, связанных с агрессией.

Война •   •  12133 просмотра
Необходимо полностью заблокировать поставки западных технологий в россию - Генпрокурор

"путину нужен перерыв, как в 2014 году": Зеленский предостерег от идеи "заморозить" войну в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что "замораживание" войны в Украине пойдет только на пользу путину, позволив россии перегруппироваться и подготовиться к большему конфликту, как это произошло после оккупации Крыма в 2014 году.

Война •   •  11713 просмотра
"путину нужен перерыв, как в 2014 году": Зеленский предостерег от идеи "заморозить" войну в Украине

Международная федерация гимнастики допустила к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Украина призывает пересмотреть решение

Национальный олимпийский комитет Украины обратился с просьбой пересмотреть возможность допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях и Кубке мира по гимнастике, которые поддерживают войну, ссылаясь на доказательства того, что их пророссийская позиция нарушает критерии нейтралитета.

Война •   •  11057 просмотра
Международная федерация гимнастики допустила к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Украина призывает пересмотреть решение

Швеция официально стала 32-м членом НАТО

Швеция официально стала 32-м членом НАТО после того, как сдала на хранение свой документ о вступлении, что ознаменовало конец ее длительной политики внеблоковости в ответ на российское вторжение в Украину.

Новости Мира •   •  9373 просмотра
Швеция официально стала 32-м членом НАТО

Израиль примет участие в Евровидении 2024 с песней "Hurricane"

Израиль примет участие в песенном конкурсе Евровидение 2024 года с песней "Hurricane" после отклонения двух предыдущих предложений, которые были признаны слишком политически ангажированными, что позволит стране принять участие в мероприятии в Мальме, Швеция, придерживаясь принципов политического нейтралитета.

Культура •   •  9025 просмотра
Израиль примет участие в Евровидении 2024 с песней "Hurricane"