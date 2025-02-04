У Броварах укриття автоматично відкриваються під час тривоги, місцева влада працює над покращенням безбарʼєрності
Київ • УНН
В укриттях Броварів встановлена система автоматичного відкриття під час тривоги та закриття через 15 хвилин після її завершення. Місцева влада працює над покращенням доступності укриттів для маломобільних груп населення.
У Броварах усі укриття, які розташовані в житлових будинках, автоматично відкриваються під час повітряної тривоги і закриваються через 15 хвилин після її завершення. Наразі місцева влада працює над покращенням їхньої доступності для маломобільних людей. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіла начальник управління ЖКГ Броварської міської ради Світлана Решетова.
Контекст
Блогерку Галину Савчук, яка з дитиною приїхала на танцювальний конкурс, під час повітряної тривоги не пустили в укриття Київського авіаційного інституту. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Відмовилися пропускати жінку з дитиною охоронці, яких найняли організатори заходу. Виконувачка обов’язків ректора інституту Ксенія Семенова зазначила, що дійсно такий інцидент трапився. За її словами, Служба безпеки авіаційного і директор ЦКМ відреагували на це моментально. З цим організатором КАІ більше не матиме жодних стосунків. Вона також додала, що всі укриття Київського авіаційного інституту відкриті для будь-кого у будь-який час.
Деталі
Після цього інциденту УНН вирішив поцікавитись, як працюють укриття на Київщині, зокрема, у найбільшому місті-супутнику столиці Броварах.
За словами начальника управління ЖКГ Броварської міської ради Світлани Решетової, місцеві укриття відкриваються і зачиняються автоматично.
Всі, що облаштовані в житлових будинках так звані найпростіші укриття, вони обладнані сьогодні всім необхідним для того, щоб там можна було безпечно перебувати. Вони автоматично відкриваються під час тривоги і також автоматично закриваються через 15 хвилин після того, як тривога закінчилася. Закриття автоматично виводиться на пульт, і обслуговуюча організація бачить, де укриття не закрито, вона туди своїх направляє працівників, з якого приводу це укриття не закрилося, або не відчинилося. Але випадків, щоб не відчинилося, не було,
За її словами, місцева влада наразі працює над тим, щоб усі укриття були доступними маломобільним людям.
За її словами, наприклад, у Броварах є школи, у яких укриття спеціально обладнані і доступні для людей з проблемами опорно-рухового характеру. Щодо застарілого житлового фонду, наприклад, старі пʼятиповерхівки, там ще є проблеми з безбарʼєрністю укриттів.
Тому наразі визначаємо, куди можуть потрапити маломобільні люди, щоб було в районі таких кілька укриттів, куди б ці люди могли в кроковій доступності від себе потрапити
Нагадаємо
Броварська міська рада продовжує працювати над проєктом програми створення безбарʼєрного простору в Броварській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки. "Створення безбарʼєрного простору є сьогодні дуже нагальною проблемою, адже люди з інвалідністю не завжди можуть потрапити у наші заклади, в житлові будинки і в укриття. Тому я хотів би, щоб відповідально і дуже серйозно віднеслися до цієї програми", - зазначив Броварський міський голова Ігор Сапожко.
Радниця міського голови Броварів Олена Акопян розповіла УНН, що всі державні установи в Броварах доступні для людей з інвалідністю. Всі великі торгівельні центри облаштовані пандусами, ліфтами, гігієнічними кімнатами для осіб з інвалідністю. Різні комерційні установи та організації стали частіше звертатися за консультаціями, щоб правильно облаштувати або переробити входи, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю.
Окрім того, в місті для українських військових, які втратили кінцівки захищаючи Україну від російських окупантів, членів сімей загиблих, внутрішньо переміщених осіб і ветерані діє проєкт з дайвінг-реабілітації.