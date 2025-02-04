У Броварах укриття автоматично відкриваються під час тривоги, місцева влада працює над покращенням безбарʼєрності

У Броварах усі укриття, які розташовані в житлових будинках, автоматично відкриваються під час повітряної тривоги і закриваються через 15 хвилин після її завершення. Наразі місцева влада працює над покращенням їхньої доступності для маломобільних людей. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіла начальник управління ЖКГ Броварської міської ради Світлана Решетова.

Контекст

Блогерку Галину Савчук, яка з дитиною приїхала на танцювальний конкурс, під час повітряної тривоги не пустили в укриття Київського авіаційного інституту. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Відмовилися пропускати жінку з дитиною охоронці, яких найняли організатори заходу. Виконувачка обов’язків ректора інституту Ксенія Семенова зазначила, що дійсно такий інцидент трапився. За її словами, Служба безпеки авіаційного і директор ЦКМ відреагували на це моментально. З цим організатором КАІ більше не матиме жодних стосунків. Вона також додала, що всі укриття Київського авіаційного інституту відкриті для будь-кого у будь-який час.

Деталі

Після цього інциденту УНН вирішив поцікавитись, як працюють укриття на Київщині, зокрема, у найбільшому місті-супутнику столиці Броварах.

За словами начальника управління ЖКГ Броварської міської ради Світлани Решетової, місцеві укриття відкриваються і зачиняються автоматично.

Всі, що облаштовані в житлових будинках так звані найпростіші укриття, вони обладнані сьогодні всім необхідним для того, щоб там можна було безпечно перебувати. Вони автоматично відкриваються під час тривоги і також автоматично закриваються через 15 хвилин після того, як тривога закінчилася. Закриття автоматично виводиться на пульт, і обслуговуюча організація бачить, де укриття не закрито, вона туди своїх направляє працівників, з якого приводу це укриття не закрилося, або не відчинилося. Але випадків, щоб не відчинилося, не було, - розповіла Решетова.

За її словами, місцева влада наразі працює над тим, щоб усі укриття були доступними маломобільним людям.

За її словами, наприклад, у Броварах є школи, у яких укриття спеціально обладнані і доступні для людей з проблемами опорно-рухового характеру. Щодо застарілого житлового фонду, наприклад, старі пʼятиповерхівки, там ще є проблеми з безбарʼєрністю укриттів.

Тому наразі визначаємо, куди можуть потрапити маломобільні люди, щоб було в районі таких кілька укриттів, куди б ці люди могли в кроковій доступності від себе потрапити - зазначила Решетова.

Нагадаємо

Броварська міська рада продовжує працювати над проєктом програми створення безбарʼєрного простору в Броварській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки. "Створення безбарʼєрного простору є сьогодні дуже нагальною проблемою, адже люди з інвалідністю не завжди можуть потрапити у наші заклади, в житлові будинки і в укриття. Тому я хотів би, щоб відповідально і дуже серйозно віднеслися до цієї програми", - зазначив Броварський міський голова Ігор Сапожко.

Радниця міського голови Броварів Олена Акопян розповіла УНН, що всі державні установи в Броварах доступні для людей з інвалідністю. Всі великі торгівельні центри облаштовані пандусами, ліфтами, гігієнічними кімнатами для осіб з інвалідністю. Різні комерційні установи та організації стали частіше звертатися за консультаціями, щоб правильно облаштувати або переробити входи, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю.

Окрім того, в місті для українських військових, які втратили кінцівки захищаючи Україну від російських окупантів, членів сімей загиблих, внутрішньо переміщених осіб і ветерані діє проєкт з дайвінг-реабілітації.