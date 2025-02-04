В Броварах укрытия автоматически открываются во время тревоги, местные власти работают над улучшением безбарьерности

В Броварах все укрытия, которые расположены в жилых домах, автоматически открываются во время воздушной тревоги и закрываются через 15 минут после ее завершения. Сейчас местные власти работают над улучшением их доступности для маломобильных людей. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала начальник управления ЖКХ Броварского городского совета Светлана Решетова.

Контекст

Блогера Галину Савчук, которая с ребенком приехала на танцевальный конкурс, во время воздушной тревоги не пустили в укрытие Киевского авиационного института. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Отказались пропускать женщину с ребенком охранники, которых наняли организаторы мероприятия. Исполняющая обязанности ректора института Ксения Семенова отметила, что действительно такой инцидент произошел. По её словам, Служба безопасности авиационного и директор ЦКИ отреагировали на это моментально. С этим организатором КАИ больше не будет иметь никаких отношений. Она также добавила, что все укрытия Киевского авиационного института открыты для любого в любое время.

Детали

После этого инцидента УНН решил поинтересоваться, как работают укрытия на Киевщине, в частности, в крупнейшем городе-спутнике столицы Броварах.

По словам начальника управления ЖКХ Броварского городского совета Светланы Решетовой, местные укрытия открываются и закрываются автоматически.

Все, что обустроены в жилых домах так называемые простейшие укрытия, они оборудованы сегодня всем необходимым для того, чтобы там можно было безопасно находиться. Они автоматически открываются во время тревоги и также автоматически закрываются через 15 минут после того, как тревога закончилась. Закрытие автоматически выводится на пульт, и обслуживающая организация видит, где укрытие не закрыто, она туда своих направляет работников, по какому поводу это укрытие не закрылось, или не открылось. Но случаев, чтобы не открылось, не было, - рассказала Решетова.

По ее словам, местные власти сейчас работают над тем, чтобы все укрытия были доступны маломобильным людям.

По ее словам, например, в Броварах есть школы, в которых укрытия специально оборудованы и доступны для людей с проблемами опорно-двигательного характера. Что касается устаревшего жилого фонда, например, старые пятиэтажки, там еще есть проблемы с безбарьерностью укрытий.

Поэтому сейчас определяем, куда могут попасть маломобильные люди, чтобы было в районе таких несколько укрытий, куда бы эти люди могли в шаговой доступности от себя попасть - отметила Решетова.

Напомним

Броварской городской совет продолжает работать над проектом программы создания безбарьерного пространства в Броварской городской территориальной громаде на 2025-2029 годы. "Создание безбарьерного пространства является сегодня очень насущной проблемой, ведь люди с инвалидностью не всегда могут попасть в наши заведения, в жилые дома и в укрытие. Поэтому я хотел бы, чтобы ответственно и очень серьезно отнеслись к этой программе", - отметил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры оборудованы пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.

Кроме того, в городе для украинских военных, которые потеряли конечности защищая Украину от российских оккупантов, членов семей погибших, внутренне перемещенных лиц и ветеранов действует проект по дайвинг-реабилитации.