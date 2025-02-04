В Броварах укрытия автоматически открываются во время тревоги, местные власти работают над улучшением безбарьерности
Киев • УНН
В укрытиях Броваров установлена система автоматического открытия во время тревоги и закрытия через 15 минут после ее завершения. Местные власти работают над улучшением доступности укрытий для маломобильных групп населения.
В Броварах все укрытия, которые расположены в жилых домах, автоматически открываются во время воздушной тревоги и закрываются через 15 минут после ее завершения. Сейчас местные власти работают над улучшением их доступности для маломобильных людей. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала начальник управления ЖКХ Броварского городского совета Светлана Решетова.
Контекст
Блогера Галину Савчук, которая с ребенком приехала на танцевальный конкурс, во время воздушной тревоги не пустили в укрытие Киевского авиационного института. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Отказались пропускать женщину с ребенком охранники, которых наняли организаторы мероприятия. Исполняющая обязанности ректора института Ксения Семенова отметила, что действительно такой инцидент произошел. По её словам, Служба безопасности авиационного и директор ЦКИ отреагировали на это моментально. С этим организатором КАИ больше не будет иметь никаких отношений. Она также добавила, что все укрытия Киевского авиационного института открыты для любого в любое время.
Детали
После этого инцидента УНН решил поинтересоваться, как работают укрытия на Киевщине, в частности, в крупнейшем городе-спутнике столицы Броварах.
По словам начальника управления ЖКХ Броварского городского совета Светланы Решетовой, местные укрытия открываются и закрываются автоматически.
Все, что обустроены в жилых домах так называемые простейшие укрытия, они оборудованы сегодня всем необходимым для того, чтобы там можно было безопасно находиться. Они автоматически открываются во время тревоги и также автоматически закрываются через 15 минут после того, как тревога закончилась. Закрытие автоматически выводится на пульт, и обслуживающая организация видит, где укрытие не закрыто, она туда своих направляет работников, по какому поводу это укрытие не закрылось, или не открылось. Но случаев, чтобы не открылось, не было,
По ее словам, местные власти сейчас работают над тем, чтобы все укрытия были доступны маломобильным людям.
По ее словам, например, в Броварах есть школы, в которых укрытия специально оборудованы и доступны для людей с проблемами опорно-двигательного характера. Что касается устаревшего жилого фонда, например, старые пятиэтажки, там еще есть проблемы с безбарьерностью укрытий.
Поэтому сейчас определяем, куда могут попасть маломобильные люди, чтобы было в районе таких несколько укрытий, куда бы эти люди могли в шаговой доступности от себя попасть
Напомним
Броварской городской совет продолжает работать над проектом программы создания безбарьерного пространства в Броварской городской территориальной громаде на 2025-2029 годы. "Создание безбарьерного пространства является сегодня очень насущной проблемой, ведь люди с инвалидностью не всегда могут попасть в наши заведения, в жилые дома и в укрытие. Поэтому я хотел бы, чтобы ответственно и очень серьезно отнеслись к этой программе", - отметил Броварской городской голова Игорь Сапожко.
Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры оборудованы пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.
Кроме того, в городе для украинских военных, которые потеряли конечности защищая Украину от российских оккупантов, членов семей погибших, внутренне перемещенных лиц и ветеранов действует проект по дайвинг-реабилитации.