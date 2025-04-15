У Броварах повідомляють про підлітків, які стріляли у тварин з пневматичної зброї: поліція розпочала перевірку

В соціальних мережах почала ширитися інформація про те, що група підлітків стріляла по тваринах з пневматичної зброї. Зокрема, було оприлюднене відео кота, який не міг пересуватися задніми лапами, пише УНН.

Деталі

Близько тижня тому мешканка Броварів звернула увагу читачів Telegram на групу підлітків, які в районі парку Шевченка стріляють по бляшанках із пневматичної зброї. За словами сусідів цієї жінки, підлітки стріляють і в бік житлових будинків. А вже в неділю, 13 квітня, цей факт мав підтвердження: куля від пневматичної зброї пробила вікно на кухні в одного з місцевих мешканців.

Згодом зʼясувалося, що в тому ж районі місяць тому інша мешканка - пані Анна - знайшла кота, який пересувався лише на передніх лапах. Після обстеження у ветклініці з'ясувалося, що у хребті тварини застрягла куля з пневматичної зброї.

"Я була шокована, тому в поліцію не зверталась, - розповідає пані Анна. Ймовірно, кіт уже не ходитиме, також він не може самостійно ходити в туалет. Зараз він на реабілітації".

Поліція почала перевірку

Сьогодні, 15 квітня, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили допис, в якому зазначається, що підлітки стріляють по тваринах у місті - говориться у повідомленні.

В поліції зазначили, що правоохоронці Броварського районного управління поліції Київщини зареєстрували дану подію та розпочали перевірку інформації.

Шановні громадяни! Якщо ви стали свідком або вам відома інформація, яка стосується вказаної події, звертайтеся до Броварського районного управління поліції Київщини на спецлінію "102" або за номером телефону 0 (97) 759 43 24 - повідомили в поліції.

Доповнення

У Рівненській області чоловік застрелив собаку пострілом у голову, правоохоронці встановили особу причетного.

"Учора, 14 квітня, близько 17:30 в одному з телеграм-каналів поліцейські виявили відео, де невідомий чоловік пострілом в голову застрелив собаку, тримаючи її на повідку. (...) Поліцейські встановили особу, причетну до вбивства собаки на Рівненщині", - повідомили у поліції.