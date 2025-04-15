В Броварах сообщают о подростках, стрелявших в животных из пневматического оружия: полиция начала проверку

В социальных сетях начала распространяться информация о том, что группа подростков стреляла по животным из пневматического оружия. В частности, было обнародовано видео кота, который не мог передвигаться задними лапами, пишет УНН.

Детали

Около недели назад жительница Броваров обратила внимание читателей Telegram на группу подростков, которые в районе парка Шевченко стреляют по жестянкам из пневматического оружия. По словам соседей этой женщины, подростки стреляют и в сторону жилых домов. А уже в воскресенье, 13 апреля, этот факт имел подтверждение: пуля от пневматического оружия пробила окно на кухне у одного из местных жителей.

Впоследствии выяснилось, что в том же районе месяц назад другая жительница - госпожа Анна - нашла кота, который передвигался только на передних лапах. После обследования в ветклинике выяснилось, что в позвоночнике животного застряла пуля из пневматического оружия.

"Я была в шоке, поэтому в полицию не обращалась, - рассказывает госпожа Анна. Вероятно, кот уже не будет ходить, также он не может самостоятельно ходить в туалет. Сейчас он на реабилитации".

Полиция начала проверку

Сегодня, 15 апреля, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили сообщение, в котором отмечается, что подростки стреляют по животным в городе - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что правоохранители Броварского районного управления полиции Киевской области зарегистрировали данное событие и начали проверку информации.

Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелем или вам известна информация, которая касается указанного события, обращайтесь в Броварское районное управление полиции Киевской области на спецлинию "102" или по телефону 0 (97) 759 43 24 - сообщили в полиции.

Дополнение

В Ровенской области мужчина застрелил собаку выстрелом в голову, правоохранители установили личность причастного.

"Вчера, 14 апреля, около 17:30 в одном из телеграмм-каналов полицейские обнаружили видео, где неизвестный мужчина выстрелом в голову застрелил собаку, держа ее на поводке. (...) Полицейские установили личность, причастную к убийству собаки в Ровенской области", - сообщили в полиции.