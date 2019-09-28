У Білому домі намагалися засекретити розмови Трампа з Путіним, Лавровим та саудівським принцом

За даними джерел видання, в розмові, що відбулася в Білому домі, Трамп нібито заявив, що не турбується з приводу втручання Росії в американський виборчий процес, оскільки Сполучені Штати самі втручаються у вибори в інших країнах світу.

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За версією газети, слова Трампа викликали стурбованість у співробітників Білого дому, які прийняли рішення обмежити доступ до тексту стенограми бесіди дуже вузькому колу осіб, що володіють високим рівнем доступу до державної таємниці. Таким чином вони нібито мали намір не допустити, щоб слова президента США потрапили в ЗМІ.

Згідно з даними джерел, Трамп в розмові з очільником МЗС РФ Лавровим також підкреслив, що звинувачення Росії у втручанні в вибори в США заважають нормальним відносинам двох країн.

“У мене б могли бути чудові стосунки з вами, якби не наша преса, як ви знаєте”, — наводить четвертий джерело The Washington Post зміст слів американського лідера.

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За словами іншого джерела видання, Трамп також в приватних бесідах регулярно виступав на захист Росії.

“Він завжди захищав Росію”, — цитує газета колишнього чиновника адміністрації. “Він вважав, що вся ця історія з втручанням була сміховинна”, — додав він.

Раніше телекомпанія CNN з посиланням на джерела повідомила про те, що Білий дім останнім часом обмежував доступ співробітників адміністрації Трампа до записів його телефонних розмов з російським президентом Володимиром Путіним і наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

До цього неназваний співробітник американської розвідки, який подав скаргу на розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, заявив, що стенограма їх бесіди була завантажена в спеціальну систему для зберігання секретної інформації.

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Нагадаємо, на тлі візиту українського президента в Нью-Йорк, де проходила 74-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, розгорівся скандал із телефонною розмовою Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віцепрезидента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.

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Наслідком цього скандалу стало те, що Палата представників Конгресу США спочатку зажадала оприлюднення стенограми розмови між Зеленським та Трампом, а після цього — самої скарги анонімного представника розвідувальних служб США на цю розмову. Трохи пізніше Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.