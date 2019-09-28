В Белом доме пытались засекретить разговоры Трампа с Путиным, Лавровым и саудовским принцем
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Белый дом ограничил доступ к стенограммы беседы президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и бывшим российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, которая состоялась в мае 2017 года. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на трех бывших представителей американской администрации. А издание CNN сообщила о таком же засекречивании разговоров, но уже с президентом РФ Владимиром Путиным и саудовским принцем аль Саудом, передает УНН.
По данным источников издания, в разговоре, состоявшемся в Белом доме, Трамп якобы заявил, что не беспокоится по поводу вмешательства России в американский избирательный процесс, поскольку Соединенные Штаты сами вмешиваются в выборы в других странах мира.
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По версии газеты, слова Трампа вызвали обеспокоенность у сотрудников Белого дома, которые приняли решение ограничить доступ к тексту стенограммы беседы к очень узкому кругу лиц, которые обладают высоким уровнем доступа к государственной тайне. Таким образом они якобы намеревались не допустить, чтобы слова президента США попали в СМИ.
Согласно данным источников, Трамп в беседе с главой МИД РФ Лавровым также подчеркнул, что обвинения России во вмешательстве в выборы в США мешают нормальным отношениям двух стран.
“У меня могли бы быть замечательные отношения с вами, если бы не наша пресса, как вы знаете”, — приводит четвертый источник The Washington Post смысл слов американского лидера.
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По словам другого источника, Трамп также в частных беседах регулярно выступал в защиту России.
“Он всегда защищал Россию”, — цитирует газета бывшего чиновника администрации. “Он считал, что вся эта история с вмешательством была смехотворна”, — добавил он.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила о том, что Белый дом в последнее время ограничивал доступ сотрудников администрации Трампа в записи его телефонных разговоров с российским президентом Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом.
До этого неназванный сотрудник американской разведки, который подал жалобу на разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что стенограмма их беседы была загружена в специальную систему для хранения секретной информации.
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Напомним, на фоне визита украинского президента в Нью-Йорк, где проходила 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, разгорелся скандал с телефонным разговором Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в июле этого года. Во время разговора, как утверждают представители правоохранительных органов США, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу Burisma (частной газодобывающей группы Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на должность президента США от демократической партии Джо Байдена — Хантер Байден — ред), благодаря чему Трамп мог бы получить политическую поддержку на выборах в 2020 году.
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Следствием этого скандала стало то, что Палата представителей Конгресса США сначала потребовала обнародования стенограммы разговора между Зеленским и Трампом, а затем — самой жалобы анонимного представителя разведывательных служб США на этот разговор. Чуть позже Белый дом обнародовал расшифровку этого телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.