У Баку заявили, що готові зустрітися із представниками населення Карабаху

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«Однак для припинення антитерористичних заходів незаконні вірменські збройні формування мають підняти білий прапор, здати всю зброю, а незаконний режим має саморозпуститись. Інакше антитерористичні заходи будуть продовжені до кінця», - йдеться у заяві.

Згідно із заявою, адміністрація президента Азербайджану кілька разів запрошувала представників вірменського населення, яке проживає в Карабахському регіоні до діалогу, мета якого – «обговорення питань реінтеграції». "Але вони щоразу від цього відмовлялися", - сказано в заяві.

Раніше Степанакерт закликав Азербайджан зупинити вогонь та розпочати переговори.

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Міноборони Азербайджану заявило, що з метою "гарантування безпеки мирного населення у Карабаському районі розпочато проведення військових дій". На меті стоїть виведення з ладу "легітимних військових цілей" ЗС Вірменії, а не цивільне населення і об'єкти інфраструктури.