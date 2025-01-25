Туск попередив Орбана про наслідки блокування санкцій проти рф

Якщо глава уряду Угорщини заблокує продовження санкцій, термін яких спливає 31 січня, це буде говорити про його належність до "команди" володимира путіна, - про це підкреслив на своїй сторінці у соцмережі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає УНН.

Якщо Віктор Орбан дійсно заблокує європейські санкції у ключовий для війни момент, буде абсолютно зрозуміло, що у цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками, що випливають з цього факту - написав у Х прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Нагадаємо

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримає санкції проти Росії, доки Україна не відновить газовий транзит. Україна припинила транзит російського газу з 1 січня 2025 року.

Туск: допомога США є неоціненною опорою для України та глобальної безпеки