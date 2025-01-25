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Туск попередив Орбана про наслідки блокування санкцій проти рф

Туск попередив Орбана про наслідки блокування санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 49757 перегляди

Прем'єр Польщі Туск заявив, що блокування Орбаном санкцій проти росії покаже його належність до "команди" путіна. Орбан вимагає від України відновити газовий транзит в обмін на підтримку санкцій.

Якщо глава уряду Угорщини заблокує продовження санкцій, термін яких спливає 31 січня, це буде говорити про його належність до "команди" володимира путіна, - про це підкреслив на своїй сторінці у соцмережі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає УНН.

Якщо Віктор Орбан дійсно заблокує європейські санкції у ключовий для війни момент, буде абсолютно зрозуміло, що у цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками, що випливають з цього факту

- написав у Х прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Нагадаємо

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримає санкції проти Росії, доки Україна не відновить газовий транзит. Україна припинила транзит російського газу з 1 січня 2025 року.

Туск: допомога США є неоціненною опорою для України та глобальної безпеки 15.01.25, 15:33 • 24244 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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