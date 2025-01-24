Угорщина не підтримає санкції проти рф: Орбан вимагає від України відкрити газопровід
Київ • УНН
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримає санкції проти Росії, доки Україна не відновить газовий транзит. Україна припинила транзит російського газу з 1 січня 2025 року.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не надасть підтримку санкціям проти росії, доки Україна не відновить транзит газу через свій газопровід.
Про це він заявив в інтервʼю виданню 24.HU, передає УНН.
Українці хочуть нас підколоти, щоб бути ввічливими. У народній мові є сильніші вирази
Словаччина продовжить постачати електроенергію в Україну попри погрози Фіцо04.01.25, 09:57 • 69103 перегляди
За його словами, це також заслуга національного уряду, який створив південний маршрут для забезпечення енергетичних потреб країни, а також для можливості допомогти словацьким партнерам. Він підкреслив, що цей маршрут є прикладом далекоглядності Сійярто, проте паливо стає для них все дорожчим.
Якби українці не хотіли з нами гратися, ми б побачили інші ціни на заправках. Я натиснув на ручне гальмо, я попросив європейських лідерів зрозуміти, що це не може продовжуватися
Орбан сказав, що Угорщина не допоможе Україні з санкціями, поки вона не відкриє газопровід назад.
Якщо вони хочуть допомоги, то нехай знову відкриють газопровід. Дорогі мої українські товариші, ви не можете втручатися в справи країн Центральної Європи, поводьтеся пристойно
Нагадаємо
Україна припинила транзит російського газу з 1 січня 2025 року, завершивши десятиліття енергетичної залежності. Цей крок викликав неоднозначну реакцію в Європі: частина країн підтримала рішення, посилаючись на необхідність зменшення впливу росії, тоді як інші, зокрема Словаччина, висловили занепокоєння щодо можливих наслідків для енергопостачання.