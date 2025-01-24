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Угорщина не підтримає санкції проти рф: Орбан вимагає від України відкрити газопровід

Угорщина не підтримає санкції проти рф: Орбан вимагає від України відкрити газопровід

Київ • УНН

 • 33536 перегляди

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримає санкції проти Росії, доки Україна не відновить газовий транзит. Україна припинила транзит російського газу з 1 січня 2025 року.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не надасть підтримку санкціям проти росії, доки Україна не відновить транзит газу через свій газопровід.

Про це він заявив в інтервʼю виданню 24.HU, передає УНН.

Українці хочуть нас підколоти, щоб бути ввічливими. У народній мові є сильніші вирази

- Орбан сказав про зупинку газового транзиту в Україні, який, за його словами, вони могли б захистити, якби співпрацювали з сербами.

Словаччина продовжить постачати електроенергію в Україну попри погрози Фіцо04.01.25, 09:57 • 69103 перегляди

За його словами, це також заслуга національного уряду, який створив південний маршрут для забезпечення енергетичних потреб країни, а також для можливості допомогти словацьким партнерам. Він підкреслив, що цей маршрут є прикладом далекоглядності Сійярто, проте паливо стає для них все дорожчим.

Якби українці не хотіли з нами гратися, ми б побачили інші ціни на заправках. Я натиснув на ручне гальмо, я попросив європейських лідерів зрозуміти, що це не може продовжуватися

- сказав він про продовження санкцій.

Орбан сказав, що Угорщина не допоможе Україні з санкціями, поки вона не відкриє газопровід назад.

Якщо вони хочуть допомоги, то нехай знову відкриють газопровід. Дорогі мої українські товариші, ви не можете втручатися в справи країн Центральної Європи, поводьтеся пристойно

- сказав Орбан.

Нагадаємо 

Україна припинила транзит російського газу з 1 січня 2025 року, завершивши десятиліття енергетичної залежності. Цей крок викликав неоднозначну реакцію в Європі: частина країн підтримала рішення, посилаючись на необхідність зменшення впливу росії, тоді як інші, зокрема Словаччина, висловили занепокоєння щодо можливих наслідків для енергопостачання.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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