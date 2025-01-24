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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Венгрия не поддержит санкции против России: Орбан требует от Украины открыть газопровод

Венгрия не поддержит санкции против России: Орбан требует от Украины открыть газопровод

Киев  •  УНН

 • 2050 просмотра

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Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддержит санкции против России, пока Украина не возобновит газовый транзит. Украина прекратила транзит российского газа с 1 января 2025 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не окажет поддержку санкциям против России, пока Украина не возобновит транзит газа через свой газопровод.

Об этом он заявил в интервью изданию 24.HU, передает УНН.

Украинцы хотят нас подколоть, чтобы быть вежливыми. В народном языке есть более сильные выражения

- Орбан сказал об остановке газового транзита в Украине, который, по его словам, они могли бы защитить, если бы сотрудничали с сербами.

Словакия продолжит поставлять электроэнергию в Украину несмотря на угрозы Фицо04.01.25, 09:57 • 68758 просмотров

По его словам, это также заслуга национального правительства, которое создало южный маршрут для обеспечения энергетических потребностей страны, а также для возможности помочь словацким партнерам. Он подчеркнул, что этот маршрут является примером дальновидности Сийярто, однако топливо становится для них все дороже.

Если бы украинцы не хотели с нами играть, мы бы увидели другие цены на заправках. Я нажал на ручной тормоз, я попросил европейских лидеров понять, что это не может продолжаться

- сказал он о продлении санкций.

Орбан сказал, что Венгрия не поможет Украине с санкциями, пока она не откроет газопровод обратно.

Если они хотят помощи, то пусть снова откроют газопровод. Дорогие мои украинские товарищи, вы не можете вмешиваться в дела стран Центральной Европы, ведите себя прилично

- сказал Орбан.

Напомним 

Украина прекратила транзит российского газа с 1 января 2025 года, завершив десятилетия энергетической зависимости. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в Европе: часть стран поддержала решение, ссылаясь на необходимость уменьшения влияния России, тогда как другие, в частности Словакия, выразили беспокойство относительно возможных последствий для энергоснабжения.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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slovakiyaСловакия
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