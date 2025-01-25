Туск предупредил Орбана о последствиях блокирования санкций против рф
Киев • УНН
Премьер Польши Туск заявил, что блокирование Орбаном санкций против РФ покажет его принадлежность к «команде Путина». Орбан требует от Украины возобновить газовый транзит в обмен на поддержку санкций.
Если глава правительства Венгрии заблокирует продление санкций, срок которых истекает 31 января, это будет говорить о его принадлежности к "команде" Владимира Путина, - об этом подчеркнул на своей странице в соцсети премьер-министр Польши Дональд Туск, передает УНН.
Если Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, будет совершенно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями
Напомним,
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддержит санкции против России, пока Украина не возобновит газовый транзит. Украина прекратила транзит российского газа с 1 января 2025 года.
Туск: помощь США является неоценимой опорой для Украины и глобальной безопасности15.01.25, 15:33 • 24051 просмотр