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Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
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24 января, 15:33 • 129454 просмотра

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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 122218 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

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Туск предупредил Орбана о последствиях блокирования санкций против рф

Туск предупредил Орбана о последствиях блокирования санкций против рф

Киев  •  УНН

 • 12428 просмотра

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Премьер Польши Туск заявил, что блокирование Орбаном санкций против РФ покажет его принадлежность к «команде Путина». Орбан требует от Украины возобновить газовый транзит в обмен на поддержку санкций.

Если глава правительства Венгрии заблокирует продление санкций, срок которых истекает 31 января, это будет говорить о его принадлежности к "команде" Владимира Путина, - об этом подчеркнул на своей странице в соцсети премьер-министр Польши Дональд Туск, передает УНН.

Если Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, будет совершенно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями

- написал в Х премьер-министр Польши Дональд Туск.

Напомним,

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддержит санкции против России, пока Украина не возобновит газовый транзит. Украина прекратила транзит российского газа с 1 января 2025 года.

Туск: помощь США является неоценимой опорой для Украины и глобальной безопасности15.01.25, 15:33 • 24051 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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