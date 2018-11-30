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Турецький клуб завершить співпрацю із нападником збірної України

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Головний наставник ФК “Акхісар” Джіхат Арслан підтвердив намір клубу завершити співпрацю із український форвардом Євгеном Селезньовим. Про це він сказав в інтерв’ю “Спорт-Экспресс”, інформує УНН.

“Це дуже хороший гравець, який досить давно в нашому клубі. У нього немає професійного ставлення до справи, і скажу, що він не входить в інтереси нашого клубу. Бажаю йому удачі в новій команді”, — сказав Арслан.

Раніше портал “vaaju” також опублікував інформацію стосовно невдоволення керівництва турецького клубу порушенням дисципліни українця та небажанням тренуватися.

Примітно, що 33-річний українець в поточному сезоні провів 11 матчів у складі “Акхісар Беледіє”, в яких забив чотири голи і зробив чотири результативні паси.

Українські Національні Новини

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