Турецький клуб завершить співпрацю із нападником збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Головний наставник ФК “Акхісар” Джіхат Арслан підтвердив намір клубу завершити співпрацю із український форвардом Євгеном Селезньовим. Про це він сказав в інтерв’ю “Спорт-Экспресс”, інформує УНН.
“Це дуже хороший гравець, який досить давно в нашому клубі. У нього немає професійного ставлення до справи, і скажу, що він не входить в інтереси нашого клубу. Бажаю йому удачі в новій команді”, — сказав Арслан.
Раніше портал “vaaju” також опублікував інформацію стосовно невдоволення керівництва турецького клубу порушенням дисципліни українця та небажанням тренуватися.
Примітно, що 33-річний українець в поточному сезоні провів 11 матчів у складі “Акхісар Беледіє”, в яких забив чотири голи і зробив чотири результативні паси.