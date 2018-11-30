Турецкий клуб завершит сотрудничество с нападающим сборной Украины

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 84729 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103638 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138630 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136499 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132397 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126504 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164644 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117954 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141537 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145349 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Турецкий клуб завершит сотрудничество с нападающим сборной Украины

Турецкий клуб завершит сотрудничество с нападающим сборной Украины

Киев  •  УНН

 • 10187 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Главный наставник ФК “Акхисар” Джихат Арслан подтвердил намерение клуба завершить сотрудничество с украинским форвардом Евгением Селезневым. Об этом он сказал в интервью “Спорт-Экспресс”, информирует УНН.

“Это очень хороший игрок, который достаточно давно в нашем клубе. У него нет профессионального отношения к делу, и скажу, что он не входит в интересы нашего клуба. Желаю ему удачи в новой команде”, — сказал Арслан.

Ранее портал “vaaju” также опубликовал информацию о недовольство руководства турецкого клуба нарушением дисциплины украинца и нежеланием тренироваться.

Примечательно, что 33-летний украинец в текущем сезоне провел 11 матчей в составе “Акхисар Беледие”, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативных паса.

Украинские Национальные Новости

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