Турецкий клуб завершит сотрудничество с нападающим сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Главный наставник ФК “Акхисар” Джихат Арслан подтвердил намерение клуба завершить сотрудничество с украинским форвардом Евгением Селезневым. Об этом он сказал в интервью “Спорт-Экспресс”, информирует УНН.
“Это очень хороший игрок, который достаточно давно в нашем клубе. У него нет профессионального отношения к делу, и скажу, что он не входит в интересы нашего клуба. Желаю ему удачи в новой команде”, — сказал Арслан.
Ранее портал “vaaju” также опубликовал информацию о недовольство руководства турецкого клуба нарушением дисциплины украинца и нежеланием тренироваться.
Примечательно, что 33-летний украинец в текущем сезоне провел 11 матчей в составе “Акхисар Беледие”, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативных паса.