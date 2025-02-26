Туреччина зробила заяву з нагоди 11-ї річниці окупації Криму: готова сприяти перспективі миру в Україні

Мирне врегулювання війни за допомогою дипломатії - це єдиний життєздатний шлях до тривалого миру й безпеки, вважає Туреччина. Країна готова всіляко сприяти перспективі миру. Про це повідомило посольство Туреччини в Україні в зверненні з приводу 11-річчя окупації Криму "Крим - це Україна", пише УНН.

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"Кілька днів тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган чітко заявив, що мирне врегулювання війни за допомогою дипломатії є єдиним життєздатним шляхом до справедливого та тривалого миру й безпеки. У цьому контексті Туреччина готова всіляко сприяти перспективі миру. Таким чином, за словами нашого президента, це має бути нашою колективною відповідальністю та метою - наступного року відзначати річницю миру, а не війни", - ідеться у заяві.

Туреччина заявляє, що засуджує окупацію та подальшу анексію Криму у 2014 році, й це принципова позиція, заснована на юридичних та моральних засадах.

"Туреччина як відданий друг і стратегічний партнер України дотримується чіткої та послідовної політики, яка засуджує окупацію та подальшу анексію Криму у 2014 році. Це принципова позиція, заснована на юридичних та моральних засадах. Туреччина рішуче підтримує повну територіальну цілісність України, включаючи Крим, її суверенітет і незалежність", - сказано в заяві.

Кримські татари, ідеться в заяві, мають важливе значення для Туреччини, оскільки вони є мостом міцної дружби та відносин між Туреччиною та Україною.

Нагадаємо

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Туреччина не виступає проти того, щоб Україна стала членом НАТО. Він сказав, що це офіціальна позиція країни. Він також зазначив, що українці просять про членство в НАТО не заради того, щоб просто бути членом, а щоб мати гарантії безпеки.