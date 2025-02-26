Турция сделала заявление по случаю 11-й годовщины оккупации Крыма: готова способствовать перспективе мира в Украине

Мирное урегулирование войны с помощью дипломатии - это единственный жизнеспособный путь к длительному миру и безопасности, считает Турция. Страна готова всячески способствовать перспективе мира. Об этом сообщило посольство Турции в Украине в обращении по поводу 11-летия оккупации Крыма "Крым - это Украина", пишет УНН.

Детали

"Несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган четко заявил, что мирное урегулирование войны с помощью дипломатии является единственным жизнеспособным путем к справедливому и прочному миру и безопасности. В этом контексте Турция готова всячески способствовать перспективе мира. Таким образом, по словам нашего президента, это должно быть нашей коллективной ответственностью и целью - в следующем году отмечать годовщину мира, а не войны", - говорится в заявлении.

Турция заявляет, что осуждает оккупацию и последующую аннексию Крыма в 2014 году, и это принципиальная позиция, основанная на юридических и моральных принципах.

"Турция как преданный друг и стратегический партнер Украины придерживается четкой и последовательной политики, осуждающей оккупацию и последующую аннексию Крыма в 2014 году. Это принципиальная позиция, основанная на юридических и моральных принципах. Турция решительно поддерживает полную территориальную целостность Украины, включая Крым, ее суверенитет и независимость", - сказано в заявлении.

Крымские татары, говорится в заявлении, имеют важное значение для Турции, поскольку они являются мостом крепкой дружбы и отношений между Турцией и Украиной.

Напомним

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция не выступает против того, чтобы Украина стала членом НАТО. Он сказал, что это официальная позиция страны. Он также отметил, что украинцы просят о членстве в НАТО не ради того, чтобы просто быть членом, а чтобы иметь гарантии безопасности.