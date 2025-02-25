Туреччина не проти членства України в НАТО - голова МЗС

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Туреччина не виступає проти того, щоб Україна стала членом НАТО. Він сказав, що це офіціальна позиція країни.

Про це повідомило МЗС Туреччини, пише УНН.

Ми не проти, якщо вони (Україна, - ред.) хочуть бути членами НАТО, але ми повинні бути дуже реалістичними, тому що ми відкрито заявили, що ми виступаємо за те, щоб Україна була членом НАТО. Це була заява нашого президента, тож це наша офіційна позиція - сказав Фідан.

Він також зазначив, що українці просять про членство в НАТО не заради того, щоб просто бути членом, а щоб мати гарантії безпеки.

Я думаю, що зараз гарантія безпеки, щоб не допустити повторення війни, є одним з головних питань, які ми обговорюємо на переговорах. Так, українці, зокрема, хочуть бачити членство в НАТО, якщо не створення великої міжнародної коаліції для розгортання вздовж лінії зіткнення, або ж росіяни можуть мати інші уявлення про гарантії та безпеку. Це ті питання, які ми обговорюємо з альтернативними сценаріями - сказав Фідан.

Нагадаємо

Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган під час саміту "Підтримуй Україну" 24 лютого сказав, що країна з самого початку конфлікту висловлювала своє протистояння війні та продовжить підтримувати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Він сподівається, що 2025 рік стане роком, в якому буде побудовано мир.