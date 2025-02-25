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Турция не против членства Украины в НАТО - глава МИД

Турция не против членства Украины в НАТО - глава МИД

Киев  •  УНН

 • 7925 просмотра

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Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил, что страна не против членства Украины в НАТО. По его словам, Украина стремится к вступлению ради гарантий безопасности.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция не выступает против того, чтобы Украина стала членом НАТО. Он сказал, что это официальная позиция страны.

Об этом сообщил МИД Турции, пишет УНН.

Мы не против, если они (Украина, - ред.) хотят быть членами НАТО, но мы должны быть очень реалистичными, потому что мы открыто заявили, что мы выступаем за то, чтобы Украина была членом НАТО. Это было заявление нашего президента, поэтому это наша официальная позиция

- сказал Фидан.

Он также отметил, что украинцы просят о членстве в НАТО не ради того, чтобы просто быть членом, а чтобы иметь гарантии безопасности.

Я думаю, что сейчас гарантия безопасности, чтобы не допустить повторения войны, является одним из главных вопросов, которые мы обсуждаем на переговорах. Так, украинцы, в частности, хотят видеть членство в НАТО, если не создание большой международной коалиции для развертывания вдоль линии соприкосновения, или же россияне могут иметь другие представления о гарантиях и безопасности. Это те вопросы, которые мы обсуждаем с альтернативными сценариями

- сказал Фидан.

Напомним,

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган во время саммита «Поддерживай Украину» 24 февраля сказал, что страна с самого начала конфликта выражала свое противостояние войне и продолжит поддерживать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Он надеется, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
natoNATO
redzhep-taip-erdohanРеджеп Тайип Эрдоган
khakan-fidanХакан Фидан
turtsiyaТурция
ukrainaУкраина

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