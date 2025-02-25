Турция не против членства Украины в НАТО - глава МИД

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция не выступает против того, чтобы Украина стала членом НАТО. Он сказал, что это официальная позиция страны.

Об этом сообщил МИД Турции, пишет УНН.

Мы не против, если они (Украина, - ред.) хотят быть членами НАТО, но мы должны быть очень реалистичными, потому что мы открыто заявили, что мы выступаем за то, чтобы Украина была членом НАТО. Это было заявление нашего президента, поэтому это наша официальная позиция

Он также отметил, что украинцы просят о членстве в НАТО не ради того, чтобы просто быть членом, а чтобы иметь гарантии безопасности.

Я думаю, что сейчас гарантия безопасности, чтобы не допустить повторения войны, является одним из главных вопросов, которые мы обсуждаем на переговорах. Так, украинцы, в частности, хотят видеть членство в НАТО, если не создание большой международной коалиции для развертывания вдоль линии соприкосновения, или же россияне могут иметь другие представления о гарантиях и безопасности. Это те вопросы, которые мы обсуждаем с альтернативными сценариями