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Тупицький готовий виступити у ВР і РНБО

Тупицький готовий виступити у ВР і РНБО

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що готовий виступити у парламенті перед нардепами або ж на засіданні РНБО. Про це він сказав на брифінгу у п’ятницю, передає кореспондент УНН.

"Я вже сказав, я дуже сподіваюсь… я не говорю і не ставлю ультиматум, щоб цей законопроект було відкликано. Я навпаки хотів би, щоб з ним ознайомились побільше парламентарів, щоб це не вирішувалося в одну ніч, щоб всі підійшли до цього свідомо. Щодо відкритості, я готовий навіть, щоб мене заслухали на засіданні парламенту, на РНБО", - сказав Тупицький.

Як повідомлялося раніше в УНН, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду. Проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" зареєстровано на сайті ВРУ.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації.

Під час термінового засідання РНБО Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних із рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.

Пізніше Президент Володимир Зеленський підписав Указ №477/220 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 жовтня 2020 року "Про вжиття заходів для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства", яким увів у дію рішення, ухвалене на терміновому засіданні РНБО.

Крім того, 29 жовтня Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив Розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки.

У результаті цих рішень НАЗК відновило доступ до Реєстру декларацій.

Своєю чергою, Державне бюро розслідувань викликало голову Конституційного суду України Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.

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