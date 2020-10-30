Тупицкий готов выступить в ВР и СНБО

"Я уже сказал, я очень надеюсь... я не говорю и не ставлю ультиматум, чтобы этот законопроект был отозван. Я наоборот хотел бы, чтобы с ним ознакомились побольше парламентариев, чтобы это не решалось в одну ночь, чтобы все подошли к этому сознательно. По открытости, я готов даже, чтобы меня заслушали на заседании парламента, на СНБО", - сказал Тупицкий.
Как сообщалось ранее в УНН, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда. Проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" зарегистрирован на сайте ВРУ.
Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.
Во время срочного заседания СНБО Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.
Позже Президент Владимир Зеленский подписал Указ №477/220 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года "О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству", которым ввел в действие решение, принятое на экстренном заседании СНБО.