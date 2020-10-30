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Тупицкий готов выступить в ВР и СНБО

Тупицкий готов выступить в ВР и СНБО

Киев  •  УНН

 • 15694 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что готов выступить в парламенте перед нардепами или на заседании СНБО. Об этом он сказал на брифинге в пятницу, передает корреспондент УНН.

"Я уже сказал, я очень надеюсь... я не говорю и не ставлю ультиматум, чтобы этот законопроект был отозван. Я наоборот хотел бы, чтобы с ним ознакомились побольше парламентариев, чтобы это не решалось в одну ночь, чтобы все подошли к этому сознательно. По открытости, я готов даже, чтобы меня заслушали на заседании парламента, на СНБО", - сказал Тупицкий.

Как сообщалось ранее в УНН, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда. Проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" зарегистрирован на сайте ВРУ.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.

Во время срочного заседания СНБО Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

Позже Президент Владимир Зеленский подписал Указ №477/220 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года "О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству", которым ввел в действие решение, принятое на экстренном заседании СНБО.

Кроме того, 29 октября Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял Распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.

В результате этих решений НАПК возобновило доступ к Реестру деклараций.

В свою очередь, Государственное бюро расследований вызвало главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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